    भदोही में मौसम के बिगड़े मिजाज ने किसानों की बढ़ाई चिंता, जारी की गई ये एडवाइजरी

    By Satish Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:07 PM (IST)

    भदोही में मौसम बदलने से किसान चिंतित हैं। तापमान में गिरावट और बादल छाने से फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को फसलों की निगरानी करने, सिंचाई से बचने और जल निकासी की व्यवस्था करने की सलाह दी है। किसानों ने सरकार से मदद की अपील की है।

    संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। बीते दिनों मौसम साफ रहा, सोमवार को अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी मात्रा में किसानों के धान की फसल खेतों में पकी खड़ी है और सैकड़ों किसानों ने हाथ से धान की फसल की कटाई करवाई है और फसल खेतों में ही पड़ी है। मौसम खराब होने से किसानों ने दलहनी तिलहनी और आलू की फसल की बोआई भी रोक दिया है।

    रविवार को मामूली बादल आसमान में दिखे और सोमवार की सुबह घने बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया। सुबह से ही बीच-बीच हल्की बूंदाबांदी होती रही गनीमत रही कि तेज बरसात नहीं हुई है।

    मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले शुक्रवार तक मौसम खराब रहने की संभावना है। धान की देर से पकने वाली प्रजातियों को छोड़ दें तो, लगभग 60 प्रतिशत फसल खेतों में पकी खड़ी हैं।

    यही नहीं 15 से 20 प्रतिशत फसल किसानों ने हाथों से काटकर खेतों में छोड़ रखा है। तेज बरसात हुई तो खेतों में कटी पड़ी फसल को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। हालांकि मौसम खराब होते ही बड़ी संख्या में किसान खेतों में ही कटी फसल को पीटकर धान निकालने में जुट गए हैं।

     

    मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए किसान भाई हाथों से धान की कटाई रोक दें। फसल यदि ज्यादा पकी है तो कंबाइन मशीन से कटाई करा लें। यदि सरसों, चना, मटर, आलू की बोआई करने जा रहे हैं तो चार दिन मौसम के रुख का इंतजार अवश्य कर लें, बोआई न करें। हालांकि स्थानीय मौसम की भविष्यवाणी में तेज बरसात की संभावना नहीं है। फिर भी मौसम का इंतजार अवश्य कर लें।- डॉ. लाल पंकज सिंह, कृषि वैज्ञानिक फसल सुरक्षा, केवीके कठौरा