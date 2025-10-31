अमेठी में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बनेगा शूटिंग रेंज, युवा खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास

जागरण संवाददाता, अमेठी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 25 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण कराया जाएगा। डीएम संजय चौहान ने शुक्रवार को स्टेडियम पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार को शूटिंग रेंज निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी और 15 दिन में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।



डीएम ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शूटिंग रेंज को विकसित किया जाए। अमेठी में शूटिंग रेंज का निर्माण जिले के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात होगी।