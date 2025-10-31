अमेठी में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बनेगा शूटिंग रेंज, युवा खिलाड़ी कर सकेंगे अभ्यास
अमेठी के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शूटिंग रेंज बनेगा। इससे युवा खिलाड़ियों को अभ्यास का मौका मिलेगा और वे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह खेल सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
जागरण संवाददाता, अमेठी। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 25 मीटर शूटिंग रेंज का निर्माण कराया जाएगा। डीएम संजय चौहान ने शुक्रवार को स्टेडियम पहुंचकर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार को शूटिंग रेंज निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी और 15 दिन में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा खिलाड़ियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शूटिंग रेंज को विकसित किया जाए। अमेठी में शूटिंग रेंज का निर्माण जिले के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात होगी।
इस सुविधा के उपलब्ध होने से युवा खिलाड़ी जिले में नियमित रूप से अभ्यास कर सकेंगे। इससे राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है।
डीएम ने कहा कि शूटिंग रेंज के निर्माण से न केवल खिलाड़ियों को एक समर्पित अभ्यास स्थल मिलेगा, बल्कि जिले में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी होगा। इस मौके पर सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह, उप क्रीड़ाधिकारी शमीम अहमद, मुशर्रफ खां तथा शूटर रूचि सिंह उपस्थित रही।
