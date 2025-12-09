अमेठी में बनेगी अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी, एक करोड़ 30 लाख की लागत से होगा निर्माण

संवाद सूत्र, अमेठी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नगर पंचायत की ओर से शहर में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। शासन से अनुमोदन मिलने के बाद इस परियोजना को नगरीय योजना के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। लाइब्रेरी के निर्माण पर करीब एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।



शहर में पहली बार ऐसी लाइब्रेरी तैयार की जा रही है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा एक ही छत के नीचे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। लाइब्रेरी को राजकीय पुस्तकालय परिसर में तैयार कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पहले से मौजूद संसाधनों और पुस्तकों का भी मेधावी उपयोग कर सके।

डिजिटल लाइब्रेरी में 100 डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर और वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को ई-लर्निंग सामग्री, ऑनलाइन कक्षाओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच मिलेगी। जरूरत पड़ने पर छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई से संबंधित नोट्स और सामग्री को प्रिंटर के माध्यम से खुद प्रिंट भी कर सकेंगे। नगर पंचायत का मानना है कि इस सुविधा के शुरू होने से उन युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें घर पर तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।