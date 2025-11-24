Language
    अमेठी में SIR के दौरान सामने आ रही BLO की लापरवाही, फॉर्म न मिलने से मतदाता परेशान

    By Satish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    अमेठी में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान BLO की लापरवाही सामने आई है। मतदाताओं को फॉर्म प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, जिससे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है ताकि सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

    संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। एसआईआर में तेजी लाने के जहां अधिकारी पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं, वहीं पंजीकरण में लगाए गए कर्मी मस्त हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ब्लाक के निकट धनेशा राजपूत ग्राम पंचायत का पूरे गोसाइन गांव है। सोमवार तक यहां एसआईआर के फॉर्म तक नहीं बांटे गए। क्योंकि यहां नियुक्त रहीं बीएलओ साजिदा की एक महीने पहले निधन हो जाने के कारण यह पद रिक्त चल रहा है।

    हालांकि ग्रामीणों की शिकायत के बाद पूरे शुकुलन की आंगनवाड़ी पूजा को इस काम के लिए लगाया गया। लेकिन पूजा ने अपने को अस्वस्थ बताते हुए मेडिकल अवकाश ले लिया है। इसके बाद पूरे झाऊ की आंगनबाड़ी एकता को लगा दिया गया।

    इसके बाद मौखिक तौर पर बतौर बीएलओ नियुक्त एकता द्वारा फॉर्मों पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी से फोन पर शिकायत की। इससे जिम्मेदार सकते में आ गए।

    इतना ही नहीं मवैया रबमत गढ़ के बूथ संख्या 64 पर नियुक्त बीएलओ पूनम ने अपना इलाज पर्चा दिखाकर काम से मुक्ति पा ली। इनके स्थान पर प्रतिमा आंगनबाड़ी को लगाया गया।

    लेकिन वह भी मौखिक ही। अब वह भी काम करने से कतरा रही हैं, क्योंकि उन्हें एसआईआर पंजीकरण का न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया है, न ही लिखित आदेश।

    एसआईआर पंजीकरण के लिए बनाए गए बीएलओ को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित फॉर्मों का गांवों में वितरण कर उन्हें पूरित कराए जाने का आदेश है। लेकिन धनेशा राजपूत ग्राम पंचायत का पूरे गोसाइन गांव ब्लॉक के नजदीक होने के बावजूद यहां आज तक एसआईआर के फॉर्म का वितरित नहीं हुए है। इस कारण मतदाता परेशान हैं।

    ग्रामीण दिनेश द्विवेदी, जितेंद्र शुक्ल, उत्तम शुक्ल, भगवान गिरि, संजय गिरि, करुणा शंकर, इस्लाम आदि बताते हैं कि उनके यहां अभी तक कोई बीएलओ एसआईआर फॉर्म भराने नहीं आया है। इससे सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

    संबंधित अधिकारियों से बात कर रिक्त स्थानों पर बीएलओ की नियुक्ति कराई जा रही है। खंड विकास अधिकारी अंजली सरोज ने बताया कि दोनों रिक्त बूथों पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति कर एसआईआर का फार्म भरवाने को कहा गया है। -राहुल सिंह, तहसीलदार मुसाफिरखाना।