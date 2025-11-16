61 साल बाद यूपी में इंटरनेशनल जंबूरी का आयोजन, अमेठी के 90 स्काउट एवं गाइड करेंगे प्रतिभाग

जागरण संवाददाता, अमेठी। खानापुर चपरा स्थित विद्या कलश हाईस्कूल के स्काउट एवं गाइड सहित जिले से कुल 90 प्रतिभागी प्रदेश की राजधानी में 20 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली 19वीं अंतर राष्ट्रीय जंबूरी में प्रतिभाग करेंगे। अंतर राष्ट्रीय जंबूरी के लिए स्कूल के छात्रों का चयन किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्काउट मास्टर राहुल शुक्ल ने बताया कि विद्यालय के सात स्काउट शैलेश, आकाश, मोहसिन, आदर्श, अविनाश, अनंत एवं वैभव व सात गाइड लक्ष्मी, प्रिया, सोनाक्षी, अनमोल, पूनम, गरिमा एवं आराधना का चयन 10 दिवसीय जंबूरी हेतु हुआ है। इस ऐतिहासिक जंबूरी हेतु विद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

स्काउट एवं गाइड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राम कल्प तिवारी ने बताया कि ये 1961 के बाद पहला अवसर है, जब उत्तर प्रदेश को 19वीं जंबूरी की मेजबानी करने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय जंबूरी में देश के सभी प्रदेशों सहित 15 अन्य देशों के लगभग 60 हजार बच्चे एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे।