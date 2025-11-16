Language
    61 साल बाद यूपी में इंटरनेशनल जंबूरी का आयोजन, अमेठी के 90 स्काउट एवं गाइड करेंगे प्रतिभाग

    By Satish Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    अमेठी के विद्या कलश हाईस्कूल के 90 स्काउट और गाइड लखनऊ में 20 से 29 नवंबर तक होने वाली 19वीं अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी में भाग लेंगे। इस जंबूरी में देश-विदेश से लगभग 60 हजार बच्चे शामिल होंगे। विद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1961 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को इस जंबूरी की मेजबानी का अवसर मिला है।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। खानापुर चपरा स्थित विद्या कलश हाईस्कूल के स्काउट एवं गाइड सहित जिले से कुल 90 प्रतिभागी प्रदेश की राजधानी में 20 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली 19वीं अंतर राष्ट्रीय जंबूरी में प्रतिभाग करेंगे। अंतर राष्ट्रीय जंबूरी के लिए स्कूल के छात्रों का चयन किया गया है।

    स्काउट मास्टर राहुल शुक्ल ने बताया कि विद्यालय के सात स्काउट शैलेश, आकाश, मोहसिन, आदर्श, अविनाश, अनंत एवं वैभव व सात गाइड लक्ष्मी, प्रिया, सोनाक्षी, अनमोल, पूनम, गरिमा एवं आराधना का चयन 10 दिवसीय जंबूरी हेतु हुआ है। इस ऐतिहासिक जंबूरी हेतु विद्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

    स्काउट एवं गाइड के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राम कल्प तिवारी ने बताया कि ये 1961 के बाद पहला अवसर है, जब उत्तर प्रदेश को 19वीं जंबूरी की मेजबानी करने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय जंबूरी में देश के सभी प्रदेशों सहित 15 अन्य देशों के लगभग 60 हजार बच्चे एवं प्रतिनिधि भाग लेंगे।

    जिला संगठन आयुक्त स्काउट शशांक यादव ने बताया कि 15 नवंबर को सभी प्रतिभागियों को मुख्यालय पर बुला कर तैयारी को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है।

    साथ ही अवगत कराया कि विद्या कलश के स्काउट मास्टर को जिला प्रभारी जंबूरी एवं गाइड कैप्टन जूली मिश्रा को सहायक जिला प्रभारी जंबूरी नामित किया गया है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रबंधक डा. आलोक तिवारी एवं कोषाध्यक्ष डा. जया त्रिपाठी सहित क्षेत्रवासियों व अभिभावकों ने प्रसन्नता व्यक्त की।