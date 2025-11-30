Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी के चार प्रमुख सड़कों का होगा चौड़ीकरण, शासन से 24 करोड़ 40 लाख रुपये मंजूर

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    अमेठी जिले के मुसाफिरखाना क्षेत्र के लिए खुशखबरी है। शासन ने चार प्रमुख सड़कों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के लिए 8.07 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। इन सड़कों के निर्माण से मुसाफिरखाना, पलिया और अन्य गांवों के निवासियों का आवागमन सुगम होगा। जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसके बाद शासन ने यह कदम उठाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। मुसाफिरखाना क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। क्षेत्र की जर्जर प्रमुख चार सड़कों के सुंदरीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए शासन ने स्वीकृति देते हुए प्रथम किस्त की कुल आठ करोड़ सात लाख एक हजार रुपये की धनराशि आवंटित कर दी है। सड़कों का निर्माण हो जाने पर राहगीरों का आवागमन सुलभ होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुसाफिरखाना, पलिया, चंदापुर, पिंडारा ठाकुर, मानशाहपुर, गुन्नौर, मठा, भुसुंडा, पूरे पहलवान मार्ग एवं प्राचीन नारद मुनि मंदिर मार्ग लंबे समय से जर्जर तथा गड्ढों में तब्दील हो गया था।

    जिसके बाद से लगातार सड़क के दुरुस्त कराए जाने की मांग की जा रही थी। शासन ने 2.70 किमी लंबी सड़क निर्माण के लिए सात करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपये की स्वीकृति देते हुए दो करोड़ 14 लाख 65 हजार रुपये की प्रथम किस्त आवंटित कर दी है।

    इसी प्रकार कोछित दंडेश्वर धाम, मवई, गाजनपुर-छतारी पूरे बुद्धी मार्ग की कुल लंबाई 3.10 किमी है। इस मार्ग का सुंदरीकरण एवं चौड़ीकरण छह करोड़ 47 लाख 98 हजार रुपये से कराया जाएगा।

    इसी प्रकार 2.55 किमी लंबे नेवादा-गाजनपुर दुवरिया, पूरे पहलवान, पलिया, मुसाफिरखाना प्राचीन शिव मंदिर पिंडारा करनाई का छह करोड़ 99 लाख 67 हजार व 1.80 किमी लंबे नेवादा-गाजनपुर दुविरया, पलिया, पूरे पहलवान-मुसाफिरखाना मार्ग से पलिया मोड़ से मां हिंगलाज भवानी दादरा तक मार्ग के चौड़ीकरण व सुंदरीकरण के लिए तीन करोड़ 77 लाख 15 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है।

    शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सड़कों के सुंदरीकरण व चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगामी दिनों में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। जिससे लोगों का आवागमन सुलभ होगा।
    शैलेंद्र कुमार, अधिशाषी अभियंता
    प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग-अमेठी