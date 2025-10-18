अमेठी में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक की बाइक में टक्कर से हादसा

जागरण संवाददाता, अमेठी। बाइक सवार दो युवक शुक्रवार की देररात घर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में दोनों बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा। जगदीशपुर पुलिस की सूचना पर गौरीगंज पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ लिया।



बरेली के चीगनिया भगवंतपुर नवाबगंज निवासी देवेंद्र पुत्र तुलाराम व बबुरी नवाबगंज निवासी दीपक कुमार पुत्र हरीश जौनपुर में रायल हेल्थ इंडिया में सेल्स का काम करते थे। दोनों लोग शुक्रवार को काम निपटा के दीपावली का त्योहार मनाने घर बाइक से जा रहे थे।

लखनऊ-सुलतानपुर हाइवे पर जामो मोड़ के पास देररात करीब एक बजे पहुंचे ही थे, कि ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। जहां पर चिकित्सक ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया।

वहीं टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक लेकर भागने लगा। जगदीशपुर पुलिस ने जामो व गौरीगंज को घटना की सूचना दी। गौरीगंज पुलिस ने घेराबंदी करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस ने घटना की जानकारी परिवारजन को दी। कोतवाल धीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जौनपुर से बरेली अपने घर जा रहे थे। जामो मोड़ के पास सड़क दुघर्टना में दोनों की मौत हो गई है। परिवारजन की ओर से तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।