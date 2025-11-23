Language
    अमेठी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले तीन दोस्तों की एक साथ उठी अर्थी, गांव में छाया मातम

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:53 PM (IST)

    अमेठी में एक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। तीनों मित्रों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिससे माहौल और भी गमगीन हो गया। गांव के लोग मृतकों के परिवारों को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं।

    दिवंगत उत्कर्ष को घाट पर दाह संस्कार से पहले सलामी देते सेना के जवान।

    संवाद सूत्र, अमेठी। कोतवाली के महराजपुर गांव में एक साथ तीन दोस्तों की अर्थी उठने पर समूचा गांव गमगीन हो गया। रविवार को सेना के जवान सहित दो अन्य मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सेना के जवान उत्कर्ष सिंह, बजरंग सिंह और बृजेश उर्फ अंशु की मौत से महराजपुर गांव गमगीन है। शनिवार देर शाम पीएम के बाद तीनों शव गांव पहुंचे तो इस मार्मिक दृश्य को देखकर हर कोई अपना आंसू नहीं रोक सका।

    गांव के लोग यही कहते कि पहली बार ऐसी घटना हुई जिसमें एक साथ तीन नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी शनिवार को पूरे गांव में चूल्हे नहीं जले और रविवार को भी महराजपुर बाजार पूरी तरह बंद रहा। रविवार सुबह सेना के जवान महराजपुर पहुंचे।

    उन्होंने लांस नायक उत्कर्ष सिंह के पार्थिव शरीर को कंधा दिया और सलामी देकर वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। इसके बाद मानिकपुर घाट पर सेना की मौजूदगी में उत्कर्ष का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए।

    तीन दोस्तों की तीन अर्थियां एक साथ उठने का दृश्य देख लोग फफक-फफककर रो पड़े। जिन गलियों में कभी इन युवकों की हंसी गूंजती थी, आज वहीं सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा है।

    वहीं बृजेश उर्फ अंशु के शव को अंतिम संस्कार के लिए श्रृंगवेरपुर घाट ले जाया गया मृतक बजरंग सिंह का अंतिम संस्कार गांव के ही बाग में संपन्न हुआ