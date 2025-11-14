Language
    अमेठी में बड़ा सड़क हादसा, पेड़ से कार टकराने से पिता-पुत्र की मौत और भाई-दामाद गंभीर

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दुखद सड़क हादसे में पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। मुसाफिरखाना इलाके में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। दुर्घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पेड़ से कार टकराने पर पिता-पुत्र की मौत।

    संवाद सूत्र, इन्हौना (अमेठी)। सेमरौता मार्ग पर त्रिवेदी नगर में गुरुवार की देररात मवेशी बचाने में ईको कार अनियंत्रित होकर रोड के किनारे पेड़ से टकरा गई। जिससे कार सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर चिकित्सक ने घायल पिता-पुत्र को मृत घोषित कर दिया। जबकि भाई व दामाद की हालत गंभीर देख लखनऊ के पीजीआई रेफर किया गया है।

    कमरौली के पूरे नोती दुबे मजरे कठौरा निवासी रंग बहादुर गुरुवार की रायबरेली के महराजगंज निवासी बेटी का घर बीते दिनों आग लगने से जल गया था। गुरुवार को वह पुत्र विनय उर्फ बबलू, भाई अगर बहादुर व शिवरतनगंज के पूरे अवस्थी मजरे जैतपुर निवासी दामाद राहुल के साथ बेटी के घर गए हुए थे।

    देर रात सभी ईको कार से वापस घर लौट रहे थे। सेमरौता मार्ग पर त्रिवेदी नगर के पास पहुंचे ही थे कि अचानक सामने एक मवेशी आ गया। जिसे बचाने में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकरा गई। घटना में कार के परखच्चे उड़ गए।

    पेड़ से टकराने की तेज ध्वनि सुनकर पास-पड़ोस के लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। सभी को कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजवाया गया। जहां चिकित्सक ने रंग बहादुर व विनय उर्फ बबलू को मृत घोषित कर दिया। वहीं भाई व दामाद की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने इलाज के लिए लखनऊ के पीजीआई रेफर किया है।

    घटना के बाद परिवारजन में हाहाकार मच गया। थानाध्यक्ष विवेक सिंह ने बताया कि घटना देररात में हुई है। घायलों का उपचार लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। परिवारजन की ओर से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।