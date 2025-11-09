यूपी के इस जिले में 11 नवंबर तक नहीं होगा जमीन, मकान और दुकान का बैनामा, प्रशासन ने बताई ये वजह

संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर में बदलाव होने जा रहा है। इसके चलते 11 नवंबर तक सर्वर पर कोई भी विभागीय कार्य नहीं हो पाएगा। तीन दिन मकान, दुकान और जमीन आदि संपत्तियों के बैनामे नहीं होंगे।

जिले में 11 नवंबर तक रजिस्ट्री (उपनिबंधक) कार्यालयों में कोई भी कार्य नहीं होगा। इस अवधि में बैनामा दस्तावेज पंजीकरण या किसी प्रकार की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ठप रहेगी। शासन स्तर से सर्वर बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके चलते ऑनलाइन सिस्टम 11 नवंबर तक बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि मेघराज क्लाइड सर्वर का डाटा अब राष्ट्रीय सर्वर नेशन गवर्मेंट क्लाइड (एजीसी) पर स्थानांतरण किया जा रहा है।

ऐसे में जिले के चार तहसीलों में चल रहे उप निबंधक कार्यालयों में तीन से चार दिनों तक मकान, दुकान, जमीन आदि सम्पतियों के बैनामे के साथ अन्य विभागीय कार्य नहीं हो सकेंगे। प्रतिदिन होते है 30 से 40 बैनामें अमेठी, मुसाफिरखाना, गौरीगंज, तिलोई में उपनिबंधक कार्यालय स्थापित हैं। इन कार्यालय में प्रतिदिन 30 से 40 बैनामें होते हैं। इसके अलावा नकल मुआयना और भार मुक्त प्रमाण पत्र आदि के लिए भी ऑनलाइन शुल्क जमा करना होता है। ऐसे में यहां काम कराने आने वालों को दो दिनों तक दिक्कतें उठाएंगे।