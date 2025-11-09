Language
    यूपी के इस जिले में 11 नवंबर तक नहीं होगा जमीन, मकान और दुकान का बैनामा, प्रशासन ने बताई ये वजह

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    अमेठी जिले में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर में बदलाव के कारण 11 नवंबर तक रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। इस दौरान जमीन, मकान और दुकान जैसी संपत्तियों के बैनामे नहीं हो सकेंगे। मेघराज क्लाइड सर्वर का डाटा राष्ट्रीय सर्वर पर स्थानांतरित किया जा रहा है। 12 नवंबर से कामकाज सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा।

    जमीन, मकान और दुकान का 11 नवंबर तक नहीं होगा बैनामा।

    संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर में बदलाव होने जा रहा है। इसके चलते 11 नवंबर तक सर्वर पर कोई भी विभागीय कार्य नहीं हो पाएगा। तीन दिन मकान, दुकान और जमीन आदि संपत्तियों के बैनामे नहीं होंगे।

    जिले में 11 नवंबर तक रजिस्ट्री (उपनिबंधक) कार्यालयों में कोई भी कार्य नहीं होगा। इस अवधि में बैनामा दस्तावेज पंजीकरण या किसी प्रकार की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ठप रहेगी।

    शासन स्तर से सर्वर बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। जिसके चलते ऑनलाइन सिस्टम 11 नवंबर तक बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि मेघराज क्लाइड सर्वर का डाटा अब राष्ट्रीय सर्वर नेशन गवर्मेंट क्लाइड (एजीसी) पर स्थानांतरण किया जा रहा है।

    ऐसे में जिले के चार तहसीलों में चल रहे उप निबंधक कार्यालयों में तीन से चार दिनों तक मकान, दुकान, जमीन आदि सम्पतियों के बैनामे के साथ अन्य विभागीय कार्य नहीं हो सकेंगे।

    प्रतिदिन होते है 30 से 40 बैनामें

    अमेठी, मुसाफिरखाना, गौरीगंज, तिलोई में उपनिबंधक कार्यालय स्थापित हैं। इन कार्यालय में प्रतिदिन 30 से 40 बैनामें होते हैं। इसके अलावा नकल मुआयना और भार मुक्त प्रमाण पत्र आदि के लिए भी ऑनलाइन शुल्क जमा करना होता है। ऐसे में यहां काम कराने आने वालों को दो दिनों तक दिक्कतें उठाएंगे।

    सर्वर परिवर्तन के दौरान तकनीकी परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से सभी कार्यालयों का कार्य सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। सर्वर अपलोड होने से आगे बेहतर और तेज रजिस्ट्री प्रक्रिया संभव होगी। -अनुपम पांडेय, रजिस्ट्रार, मुसाफिरखाना।