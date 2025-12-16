B.Tech और ITI उत्तीर्ण छात्राओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, महिला पॉलीटेक्निक में पिंक रोजगार मेले का आयोजन

जागरण संवाददाता, अमेठी। महिलाओं व बालिकाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर में बुधवार को पिंक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

पिंक रोजगार मेला में बीटेक, आईटीआई व अन्य तकनीकी शिक्षा से उत्तीर्ण छात्राएं मशहूर कंपनियों में नौकरी करने का अवसर पाएंगी। रोजगार मेला को लेकर विभागीय अधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया है।

बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिससे वह आत्म निर्भर बनकर स्वयं व परिवार का आर्थिक विकास कर सके। प्रदेश सरकार ने इस बार अनोखी पहल की शुरूआत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक रोजगार मेला आयोजित कराने का निर्देश दिया है।