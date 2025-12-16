Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    B.Tech और ITI उत्तीर्ण छात्राओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, महिला पॉलीटेक्निक में पिंक रोजगार मेले का आयोजन

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:13 PM (IST)

    अमेठी में बी.टेक और आईटीआई उत्तीर्ण छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है। महिला पॉलिटेक्निक में पिंक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जो योग्य उम्मीदवारों ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। महिलाओं व बालिकाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजकीय महिला पॉलीटेक्निक परिसर में बुधवार को पिंक रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।

    पिंक रोजगार मेला में बीटेक, आईटीआई व अन्य तकनीकी शिक्षा से उत्तीर्ण छात्राएं मशहूर कंपनियों में नौकरी करने का अवसर पाएंगी। रोजगार मेला को लेकर विभागीय अधिकारियों ने अंतिम रूप दे दिया है।

    बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जिससे वह आत्म निर्भर बनकर स्वयं व परिवार का आर्थिक विकास कर सके। प्रदेश सरकार ने इस बार अनोखी पहल की शुरूआत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक रोजगार मेला आयोजित कराने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिंक रोजगार मेला में बीटेक, आईटीआई व अन्य तकनीकी शिक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। जिससे वह अपने सपनों को पंख लगा सकेंगी। मेले में टाटा मोटर, एमआरएफ टायर, डिक्शन, यजाकी इंडिया सहित 10 कंपनियां शामिल होंगी।

    इन कंपनियों के द्वारा मशीन आपरेटर, क्वालिटी इंजीनियर, मेंटीनेंस इंजीनियर, टूल रूम आपरेटर सहित कुल 300-400 पदों पर भर्ती के लिए छात्राओं का चयन करने पहुंचेंगी। चयनित छात्राओं को प्रतिमाह 12 से 20 हजार रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे। जबकि नौकरी करने का स्थान अंबाला, हरियाणा, नोएडा, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, गुड़गांव आदि शहर होंगे।

    महिलाओं व बालिकाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से पिंक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेला में पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई व कौशल विकास की छात्राएं शामिल होंगी। साक्षात्कार में छात्राएं बेबाक होकर कंपनियों के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके लिए पहले से ही करियर काउंसिलिंग की गई है। छात्राओं से अपील है कि यह बहुत अच्छा अवसर है। ज्यादा से ज्यादा छात्राएं शामिल होकर कंपनियों को साक्षात्कार दें।

    -अनुपमा रानी, जिला सेवा योजन अधिकारी, अमेठी