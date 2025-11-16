Language
    Amethi News: अमेठी में बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत, एक गंभीर

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    Amethi Accident News: संदीप कुमार शुक्ला व नरेंद्र चौहान को गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव अधिक हो गया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार को इलाज के लिए नौगिरवा सीएचसी भेजवाया गया। जहां युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    जामो-भादर चौराहा पर घटना के बाद मौजूद कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी व अन्य : जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, अमेठी : परतोष में रविवार को दिन में करीब 12 बजे बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामो-भादर चौराहा के पास दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दोनों युवकों के परिवारजन काफी व्यथित हैं।

    गौरीगंज में माधवपुर के संदीप कुमार शुक्ला पत्नी अरुणा देवी के साथ ससुराल पांडेय का पुरवा सेमरा गए थे। ससुराल में पत्नी को छोड़ने के बाद वह सुलतानपुर में आयोजित वरीछा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से निकले। आजाद चौराहा से 100 मीटर सुलतानपुर की तरफ आगे बढ़े ही थे कि सामने से आ रहे सुलतानपुर के रामापुर हाजी पट्टी थाना धम्मौर निवासी नरेंद्र चौहान व मुकेश चौहान की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार जाकर दूर गिरे।

    स्थानीय लोग मौके पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन संदीप कुमार शुक्ला व नरेंद्र चौहान को गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव अधिक हो गया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार को इलाज के लिए नौगिरवा सीएचसी भेजवाया गया। जहां युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    दोनों मृतकों के परिवारजन को सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। घटना की जानकारी होने पर परतोष चौकी प्रभारी विपिन बिहारी सिंह व मुंशीगंज कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। कोतवाल ने मामले में विधिक कार्रवाई की। बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।