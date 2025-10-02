पैरों पर लेट कान पकड़कर मांगता रहा माफी, फिर भी दबंग ने युवक को बेल्ट से खूब पीटा

अमेठी में एक दबंग द्वारा युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपी की सुरक्षा में चलने से इनकार कर दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में एक दबंग व्यक्ति द्वारा युवक को कमरे में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपित को गिरफ्तार किया।

हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह कब और कहां है। यह जांच का विषय है। बताते है कि पीड़ित शशांक ने सुरक्षा में साथ चलने से इंकार किया था, जिसके बाद यह हिंसात्मक घटना हुई।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरेंद्र सिंह नामक दबंग युवक शशांक मिश्रा को बेल्ट से पीट रहा है। वीडियो में पीड़ित को उसके पैर में बैठाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह मामला जिले के जामो थाना क्षेत्र के बाजगढ़ का बताया जा रहा है।

युवक ने सुरक्षा में साथ चलने से किया था इनकार बताते हैं कि शशांक मिश्रा ने अमरेंद्र की सुरक्षा में उसके साथ चलने से इंकार किया था। इसके बाद अमरेंद्र ने शशांक को किडनैप कर अपने घर लाया और वहां उसकी पिटाई की। प्रसारित हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि नीली टीशर्ट पहने अमरेन्द्र सिंह युवक शशांक मिश्रा की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। वीडियो में अमरेन्द्र, शशांक को बेल्ट से लगातार मारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शशांक कान पकड़कर अमरेन्द्र के पैरों में गिरता है और माफी मांगता दिखाई दे रहा है।