Amethi News: अमेठी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान

जागरण संवाददाता, अमेठी: अपना फैशन मार्ट, जगदीशपुर में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देर रात करीब साढ़े तीन बजे आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तीन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण लाखों रुपए का रेडीमेड कपड़ा जल कर राख हो गया।

शांति मार्केट में रमणीक सिंह का मकान है। जिसमें उमेश कौशल की किराए की दुकान में अपना फैशन मार्ट की रेडीमेड कपड़े की दुकान संचालित करते है। रविवार को रात में उमेश दुकान बंद करके घर चले गए। रात करीब साढ़े तीन बजे शार्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। पड़ोस के घरों में धुंआ उठने लगा। जब लोग बाहर निकले तो देखा दुकान में आग लगी है। जिसकी सूचना दुकान मालिक को दी गई।