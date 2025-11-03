Amethi News: अमेठी में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान
Amethi News: उमेश कौशल की किराए की दुकान में अपना फैशन मार्ट की रेडीमेड कपड़े की दुकान संचालित करते है। रविवार को रात में उमेश दुकान बंद करके घर चले गए। रात करीब साढ़े तीन बजे शार्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई।
जागरण संवाददाता, अमेठी: अपना फैशन मार्ट, जगदीशपुर में बीती रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देर रात करीब साढ़े तीन बजे आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। तीन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण लाखों रुपए का रेडीमेड कपड़ा जल कर राख हो गया।
शांति मार्केट में रमणीक सिंह का मकान है। जिसमें उमेश कौशल की किराए की दुकान में अपना फैशन मार्ट की रेडीमेड कपड़े की दुकान संचालित करते है। रविवार को रात में उमेश दुकान बंद करके घर चले गए। रात करीब साढ़े तीन बजे शार्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। पड़ोस के घरों में धुंआ उठने लगा। जब लोग बाहर निकले तो देखा दुकान में आग लगी है। जिसकी सूचना दुकान मालिक को दी गई।
जब दुकान मालिक पहुंचे तो उन्होंने फायर ब्रिगेड जगदीशपुर को सूचना दी। मुसाफिरखाना व जगदीशपुर फायर स्टेशन की कई गाड़ियों ने एक घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। इस संबंध में एफएसओ ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि जानकारी हुई तो दमकल की गाड़ियों को भेजा गया। कपड़े की दुकान में लगी आग पर एक घंटे के बाद काबू पाया गया।
