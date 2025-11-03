Language
    Amethi News: अमेठी में बाजार से लाैट रहे युवक पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    Amethi Crime News: चिकित्सकाें ने बताया कि अंकित के बाएं पैर में चार व बाएं हाथ में एक गोली लगी है। जिससे हाथ व पैर फ्रैक्चर हो गया है। हालत गंभीर होने से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। 

    घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया

    जागरण संवाददाता, अमेठी : बाइक से घर जा रहे युवक अंकित सिंह को कार सवार लाेगाें ने पीछे से टक्कर मार दी। युवक के सड़क किनारे गिरने पर कार से लाेगाें ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। खेत में काम कर रहे लोगों के दौड़ने पर कार सवार लाेग फरार हो गए। घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकाें ने उसकी हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया।

    गौरीगंज के पूरे मंशा मजरे गूजर टोला गांव के विमलेश सिंह का 27 वर्षीय पुत्र अंकित सिंह सोमवार दिन में काजी पट्टी बाजार आया था। अंकित सिंह बाजार से वापस बुलेट बाइक से घर जा रहा था। सुलतानपुर-रायबरेली राजमार्ग पर गूजरटोला-पैंगा मोड़ के पास उसके पहुंचते ही कार सवार बदमाशों ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे अंकित बाइक सहित सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद कार सवार बदमाशों ने युवक पर ताबड़ तोड़ कई राउंड फायरिंग की।
    फायरिंग की आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहे लोग गुहार लगाते हुए घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। बड़ी संख्या में लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सीएमओ डा.अंशुमान सिंह, सीएमएम डा. बद्री प्रसाद अग्रवाल व एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह पहुंच घटना की जानकारी ली।
    चिकित्सकाें ने बताया कि अंकित के बाएं पैर में चार व बाएं हाथ में एक गोली लगी है। जिससे हाथ व पैर फ्रैक्चर हो गया है। हालत गंभीर होने से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं एएसपी ने कोतवाली पुलिस को तत्काल नाकाबंदी की सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया।
    घटनास्थल की पुलिस अधिकारियों ने की जांच
    कोतवाली पुलिस ने दोपहर बाद घटनास्थल पहुंच गहनता से जांच की। स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की गई। बदमाशों की पहचान के लिए सीसी कैमरा की फुटेज खंगाल रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जिलेदार यादव ने बताया कि घटना की तहरीर नहीं मिली है। मामले की जांच गहनता से की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।