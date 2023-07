UP में एक और एसडीएम ज्योति मौर्या जैसा मामला, पत्नी की लगी नौकरी तो पति के साथ रहने से किया इनकार

SDM Jyoti Maurya एसडीएम ज्योति मौर्या का प्रकरण चर्चा में चल था की एक मामला अमेठी में भी सामने आ गया है। युवक का आरोप है कि वह पत्नी को पढ़ाकर नर्स बनाया। उसे सैनिक स्कूल में नौकरी मिली तो उसे छोड़कर स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक के साथ रहने लगी। पीड़ित पति न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है।

UP में एक और ज्योति मौर्या जैसा मामला, पत्नी की लगी नौकरी तो पति के साथ रहने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, अमेठी : एसडीएम ज्योति मौर्या का प्रकरण चर्चा में चल था की एक मामला अमेठी में भी सामने आ गया है। युवक का आरोप है कि वह पत्नी को पढ़ाकर नर्स बनाया। उसे सैनिक स्कूल में नौकरी मिली, तो उसे छोड़कर स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक के साथ रहने लगी। पीड़ित पति न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा खुरी बरहट्टा गांव निवासी सुशील कुमार मिश्र ने बताया कि उसकी शादी 2013 में हुई थी। शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाकर इस काबिल बनाया कि उसे फरवरी 2021 में नौकरी मिल गई। मौजूदा समय में उसकी पत्नी सैनिक स्कूल में बतौर नर्सिंग सिस्टर के पद पर तैनात है। स्कूल में बने आवासीय परिसर में वह रहती है। युवक ने स्कूल के ही एक शिक्षक पर षडयंत्र रचकर पत्नी से अलग कराया है। अब उसे मिलने भी नहीं दिया जाता है। सुशील ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पत्नी अब उसे उसकी पांच वर्षीय बेटी से भी मिलने नहीं देती। पत्नी बोली- सभी आरोप निराधार पीड़ित सुशील की पत्नी ने लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया। कहा कि उसके माता-पिता ने उसकी पढ़ाई लिखाई कराई है। पति उसे परेशान करता है। पति की ओर से ही न्यायालय में वाद दायर किया गया है। पति के साथ रहने से किया इनकार महिला थानाध्यक्ष ममता रावत ने बताया कि पति की शिकायत पर रविवार को सैनिक स्कूल में तैनात नर्सिंग सिस्टर को बुलाया गया था। महिला ने पति सुशील के साथ रहने के इनकार कर दिया। बताया कि पति के द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। इसी वजह से वह अलग रह रही है।

