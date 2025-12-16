अमेठी में मक्खन हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

जागरण संवाददाता, अमेठी। तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हांथ हत्या का मुख्य आरोपित अभी तक नहीं लग सका है, जबकि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है। मुख्य आरोपित के गिरफ्तार न होने से स्वजन में रोष है। वहीं पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

हारीमऊ गांव के पास अंत्येष्टि स्थल का निर्माण चल रहा है, जिसमें गूंगेमऊ निवासी मक्खन सिंह केयर टेकर का काम करते थे। सोमवार सुबह अंत्येष्टि स्थल से कुछ दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ पाया गया, जिनकी ईंट के हमले से सिर पर कई वार किया गया था। मौके पर पहुंचे परिवारजन ने पुलिस से शिकायत की थी।

सोमवार को हत्या का राजफाश न होने पर परिवारजन व ग्रामीणों ने जगदीशपुर-गौरीगंज मार्ग को जाम कर दिया था। इस दौरान साढ़े तीन घंटे तक रोड जाम रहा। जिसमें कई थानों की फोर्स मौके पर लगाई गई थी। प्रमुख प्रतिनिधि राजेश विक्रम सिंह व सीओ अतुल सिंह की ओर से आरोपितों के जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिवारजन व ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेकिन, मुख्य आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।