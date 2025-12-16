Language
    अमेठी में मक्खन हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्य बदमाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:22 PM (IST)

    अमेठी में मक्खन सिंह हत्याकांड के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमेठी। तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हांथ हत्या का मुख्य आरोपित अभी तक नहीं लग सका है, जबकि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने तीन टीमों का गठन किया है। मुख्य आरोपित के गिरफ्तार न होने से स्वजन में रोष है। वहीं पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    हारीमऊ गांव के पास अंत्येष्टि स्थल का निर्माण चल रहा है, जिसमें गूंगेमऊ निवासी मक्खन सिंह केयर टेकर का काम करते थे। सोमवार सुबह अंत्येष्टि स्थल से कुछ दूरी पर उनका शव पड़ा हुआ पाया गया, जिनकी ईंट के हमले से सिर पर कई वार किया गया था। मौके पर पहुंचे परिवारजन ने पुलिस से शिकायत की थी।

    सोमवार को हत्या का राजफाश न होने पर परिवारजन व ग्रामीणों ने जगदीशपुर-गौरीगंज मार्ग को जाम कर दिया था। इस दौरान साढ़े तीन घंटे तक रोड जाम रहा। जिसमें कई थानों की फोर्स मौके पर लगाई गई थी।

    प्रमुख प्रतिनिधि राजेश विक्रम सिंह व सीओ अतुल सिंह की ओर से आरोपितों के जल्द गिरफ्तारी के आश्वासन पर परिवारजन व ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लेकिन, मुख्य आरोपित अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है।

    सोमवार की देर रात को अंत्येष्टि स्थल से जगधरपुर निवासी शिवलाल व दद्दू को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ईंट से हत्या करने की बात को स्वीकार किया है। तीन टीम गठित की गई है, जल्द ही मुख्य आरोपित को भी गिरफ्तार किया जाएगा।
    धीरेंद्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष