जागरण टीम, अमेठी। अमेठी में शि‍क्षक सुनील, उनकी पत्नी और दो बच्‍च‍ियों की हत्‍या ने पूरे प्रदेश को ह‍िलाकर कर ल‍िया। इस हत्‍याकांड में शुक्रवार को बड़ा खुलासा हुआ है। रायबरेली के ज‍िस चंदन वर्मा के नाम पर सुनील की पत्नी पूनम ने छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, उसने अपने वॉट्सऐप स्‍टेटस पर पांच लोगों की हत्‍या करने की बात ल‍िखी थी। चंदन का वॉट्सऐप स्‍टेटस वायरल हो रहा है, ज‍िसमें अंग्रेजी में ल‍िखा है, ''5 People are going to die, I will show you soon'' (5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगा)।

हत्याकांड में अहोरवा भवानी निवासी एक संदिग्ध दीपक सोनी को रात में पुलिस ने उठाया है। बताया जा रहा है कि दीपक से चंदन की बात होती थी। दीपक कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाता है।