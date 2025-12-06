अमेठी में अधूरा पड़ा है 300 बेड का अस्पताल, कब होगा निर्माण पूरा? 

संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। निर्माणाधीन स्वशासी मेडिकल कालेज के अस्पताल ब्लाक सहित कई निर्माण अभी तक अधूरे हैं। इसके चलते मेडिकल कालेज का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मेडिकल कालेज प्रशासन लगातार निर्माण का निरीक्षण और समीक्षा की जा रही हैं। लेकिन कार्यदाई एजेंसी की लचर कार्य प्रणाली मेडिकल कालेज के शीघ्र निर्माण कराने के निर्देशों को पलीता लगा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब हो कि दो माह पूर्व एनएमसी ने एमबीबीएस की 100 सीटों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। 100 सीटों के सापेक्ष मेडिकल छात्रों ने प्रवेश भी ले लिया है, लेकिन निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में 300 शैय्या का अस्पताल भवन और टाइप टू टाइप थ्री आवास निर्माण भी अधूरे है।

जिसके चलते अभी तक मेडिकल कक्षाओं का संचालन निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। मेडिकल कालेज प्रशासन को 200 बेड रेफरल अस्पताल का मेडिकल कक्षाओं के संचालन में सहारा लेना पड़ रहा है। यही नहीं निर्माणाधीन भवन पूर्ण रूप से तैयार न होने के चलते मेडिकल कालेज की सभी गतिविधियां 200 बेड रेफरल अस्पताल से संचालित हो रहीं हैं।