अमेठी में अधूरा पड़ा है 300 बेड का अस्पताल, कब होगा निर्माण पूरा? 

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। निर्माणाधीन स्वशासी मेडिकल कालेज के अस्पताल ब्लाक सहित कई निर्माण अभी तक अधूरे हैं। इसके चलते मेडिकल कालेज का लाभ आम जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मेडिकल कालेज प्रशासन लगातार निर्माण का निरीक्षण और समीक्षा की जा रही हैं। लेकिन कार्यदाई एजेंसी की लचर कार्य प्रणाली मेडिकल कालेज के शीघ्र निर्माण कराने के निर्देशों को पलीता लगा रहा है।

    गौरतलब हो कि दो माह पूर्व एनएमसी ने एमबीबीएस की 100 सीटों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। 100 सीटों के सापेक्ष मेडिकल छात्रों ने प्रवेश भी ले लिया है, लेकिन निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में 300 शैय्या का अस्पताल भवन और टाइप टू टाइप थ्री आवास निर्माण भी अधूरे है।

    जिसके चलते अभी तक मेडिकल कक्षाओं का संचालन निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। मेडिकल कालेज प्रशासन को 200 बेड रेफरल अस्पताल का मेडिकल कक्षाओं के संचालन में सहारा लेना पड़ रहा है। यही नहीं निर्माणाधीन भवन पूर्ण रूप से तैयार न होने के चलते मेडिकल कालेज की सभी गतिविधियां 200 बेड रेफरल अस्पताल से संचालित हो रहीं हैं।

    बीते महीने चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के निर्माण से जुड़े सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की थी। जिसमें कार्यदाई संस्था और निर्माण एजेंसी को 31 दिसंबर तक निर्माण पूर्ण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। परंतु निर्माण गति को देखते हुए तय समय सीमा में निर्माण पूर्ण होना मुश्किल है। मेडिकल कक्षाओं के अलावा पैरामेडिकल कक्षाओं का संचालन भी 200 बेड रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है।

    लगातार निर्माण की समीक्षा की जा रही है। निर्माण पूर्ण होने के बाद फिनिशिंग का कार्य पीछे है। यदि निर्माण पूर्ण हो जाए, तो पैथोलाजी, ब्लड बैंक और अन्य इंफ्रा स्ट्रक्चर स्थापित हो। अस्पताल भवन तैयार हो तो मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कार्यदाई संस्था और निर्माण एजेंसी को लगातार कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अपेक्षा है कि जल्द से जल्द भवन के शेष निर्माण पूर्ण हो जाएंगे। -डा. रीना शर्मा, प्राचार्य स्वशासी मेडिकल कालेज तिलोई।