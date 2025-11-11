31 दिसंबर तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करने के निर्देश, नर्सिंग कॉलेज के लिए भी तय हुई डेडलाइन
अमेठी के जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी समय सीमा तय की गई है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों, जिससे छात्रों को जल्द शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो।
संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने मंगलवार को लखनऊ स्थित अपने कार्यालय पर तिलोई में निर्माणाधीन स्वशासी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जुड़े सभी विभागों को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मेडिकल कॉलेज के शेष निर्माण को किसी भी दशा में 31 दिसंबर 2025 तक तथा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
मेडिकल कॉलेज की कार्यदाई संस्था पीडब्ल्यूडी अयोध्या के अधिशासी अभियंता उमेश चंद्रा को फटकार लगाते हुए स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि ‘कई बार समय दिया गया, लेकिन निर्माण करने वाली फर्म वेंसा इंफ्रा अपने कमिटमेंट पर खरी नहीं उतरी। यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है, इन डेढ़ महीनों में शेष निर्माण पूरा हो जाना चाहिए।’
जबकि मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक भवन के निर्माण को पूर्ण करने की समय सीमा नवंबर की 30 तारीख तय की है। निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज की समीक्षा करते हुए यूपी सिडको की भी धीमी प्रगति पर कड़ी फटकार लगी और किसी भी दशा में 31 जनवरी 2026 तक निर्माण पूर्ण करने की समय सीमा दी गई है।
वहीं, मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लाक (सीसीबी) का निर्माण करने वाली कार्यदाई संस्था भी यूपी सिडको है। जिसके निर्माण की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने निर्माण पूर्ण करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 निर्धारित की है।
समीक्षा बैठक में निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों के अधिकारी, स्वशासी मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. रीना शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह, डॉ. योगेश कुमार मौजूद रहे।
