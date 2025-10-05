Language
    गीता ज्ञान प्रतियोगिता में वैभव त्रिपाठी ने मारी बाजी, विकास को मिला दूसरा स्थान

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:20 PM (IST)

    अमेठी के घूरे का पुरवा में मेधा चयन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया जिसमें सुल्तानपुर के वैभव त्रिपाठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमेठी के विकास कुमार दूसरे स्थान पर रहे। गीता ज्ञान प्रतियोगिता में भी वैभव त्रिपाठी ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुधाकर सिंह ने विजेताओं को नकद पुरस्कार और गीता पुस्तक प्रदान की।

    सिंगठी में गीता ज्ञान परीक्षा में अव्वल रहे वैभव को पुरस्कृत करते बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह। जागरण

    संवाद सूत्र, अमेठी । क्षेत्र के घूरे का पुरवा मजरे सिंगठी में शुक्रवार को आयोजित की गई मेधा चयन प्रतियोगिता का आज परिणाम आया जिसमें सुल्तानपुर जिले के कमला केशव विद्यालय मांयग़ के वैभव त्रिपाठी पहला स्थान प्राप्त कर अव्वल हुए। दूसरे स्थान पर शिवप्रताप इंटर कॉलेज अमेठी के छात्र विकास कुमार रहे। शिव प्रताप की ही श्रेया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

    चौथे स्थान पर अविनाश शुक्ला मझवारा ,पांचवे स्थान पर अंजली अमेठी, छठे स्थान पर आर्यन मझवारा, सातवें स्थान पर अदिति मिश्रा मझवारा, आठवें स्थान पर सौरभ कुमार मझवारा, नवें स्थान पर आलोक मौर्य मझवारा, दसवां स्थान केशवपुर अमेठी की अनामिका यादव ने प्राप्त किया। गीता ज्ञान प्रतियोगिता में कमला केशव के ही वैभव त्रिपाठी ने प्रथम स्थान हासिल किया।

    इन्होंने प्राप्त किया दूसरा और तीसरा स्थान

    शनि कुमार ने दूसरा तो आर्यन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ.सुधाकर सिंह व आयोजक व्यवसाई रमेश द्विवेदी ने सामान्य ज्ञान के प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को 21 हजार, द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र को 15 हजार रु. व तृतीय स्थान प्राप्त छात्र को 11 हजार रुपए व चौथे से दसवें स्थान प्राप्त छात्र को 15 सौ रु.सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया।

    गीता ज्ञान के प्रथम को 51 सौ रु.द्वितीय स्थान प्राप्त को 41 सौ व तृतीय स्थान हासिल किए छात्र को 31 सौ रु.पुरस्कार, गीता पुस्तक व अंगवस्त्र प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह ने कहा कि गीता हमारे जीवन का मूल आधार ग्रंथ है। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है।

    गीता हमारे लिए एक ग्रंथ मात्र नहीं, अपितु संस्कारों का स्त्रोत है। जीवन दर्शन से भरपूर गीता जीने की असली राह दिखाती है। गीता में ज्ञान, विज्ञान एवं गंध-सुगंध से भरपूर है। इस अवसर पर परीक्षा प्रभारी अंबिका प्रसाद पांडेय, रिशु पांडेय, ज्ञानचंद्र पांडेय, डा.विनोद सिंह, सुरेंद्र सिंह, आचार्य अंकित राज उपाध्याय कपिल द्विवेदी, सूरज लवकुश ,राजू,देशराज डॉक्टर लाल सिंह, सफल परीक्षार्थी उनके परिजन आदि मौजूद रहे।