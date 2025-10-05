गीता ज्ञान प्रतियोगिता में वैभव त्रिपाठी ने मारी बाजी, विकास को मिला दूसरा स्थान

अमेठी के घूरे का पुरवा में मेधा चयन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया जिसमें सुल्तानपुर के वैभव त्रिपाठी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमेठी के विकास कुमार दूसरे स्थान पर रहे। गीता ज्ञान प्रतियोगिता में भी वैभव त्रिपाठी ने पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुधाकर सिंह ने विजेताओं को नकद पुरस्कार और गीता पुस्तक प्रदान की।

संवाद सूत्र, अमेठी । क्षेत्र के घूरे का पुरवा मजरे सिंगठी में शुक्रवार को आयोजित की गई मेधा चयन प्रतियोगिता का आज परिणाम आया जिसमें सुल्तानपुर जिले के कमला केशव विद्यालय मांयग़ के वैभव त्रिपाठी पहला स्थान प्राप्त कर अव्वल हुए। दूसरे स्थान पर शिवप्रताप इंटर कॉलेज अमेठी के छात्र विकास कुमार रहे। शिव प्रताप की ही श्रेया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

चौथे स्थान पर अविनाश शुक्ला मझवारा ,पांचवे स्थान पर अंजली अमेठी, छठे स्थान पर आर्यन मझवारा, सातवें स्थान पर अदिति मिश्रा मझवारा, आठवें स्थान पर सौरभ कुमार मझवारा, नवें स्थान पर आलोक मौर्य मझवारा, दसवां स्थान केशवपुर अमेठी की अनामिका यादव ने प्राप्त किया। गीता ज्ञान प्रतियोगिता में कमला केशव के ही वैभव त्रिपाठी ने प्रथम स्थान हासिल किया।

इन्होंने प्राप्त किया दूसरा और तीसरा स्थान शनि कुमार ने दूसरा तो आर्यन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि डॉ.सुधाकर सिंह व आयोजक व्यवसाई रमेश द्विवेदी ने सामान्य ज्ञान के प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को 21 हजार, द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र को 15 हजार रु. व तृतीय स्थान प्राप्त छात्र को 11 हजार रुपए व चौथे से दसवें स्थान प्राप्त छात्र को 15 सौ रु.सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिया।

गीता ज्ञान के प्रथम को 51 सौ रु.द्वितीय स्थान प्राप्त को 41 सौ व तृतीय स्थान हासिल किए छात्र को 31 सौ रु.पुरस्कार, गीता पुस्तक व अंगवस्त्र प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधाकर सिंह ने कहा कि गीता हमारे जीवन का मूल आधार ग्रंथ है। जीवन की हर समस्या का समाधान गीता में मौजूद है।