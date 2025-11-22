Language
    अमेठी में अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें, वाहनों का आवागमन बाधित

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ रही है, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो रहा है। दुकानदारों और फेरीवालों द्वारा अवैध कब्जे के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं, जिससे उद्यमियों को माल परिवहन में कठिनाई हो रही है। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

    Hero Image

    अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें।

    संवाद सूत्र, रामगंज (अमेठी)। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के सहारे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के चलते राहगीरों और श्रमिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, जिम्मेदार अफसरों का इस ओर कोई ध्यान नहीं हैं। इंडस्ट्रियल एरिया त्रिसुंडी अयोध्या प्रयागराज मार्ग से जुड़ा मुख्य मार्ग अतिक्रमण की गिरफ्त में आ चुका है।

    औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पटरियों पर दर्जनों दुकानें व ढाबे संचालित हो रहे हैं। इससे सड़क तक जगह घिरी हुई है। वहीं रही सही कसर उद्यमियों ने अपने कारखानों के बाहर वाहन स्टैंड स्थापित कर पूरी कर दी है। ये वाहन स्टैंड रोड की पटरियों पर बनाए गए हैं। यहां साइकिलें व मोटर साइकिलें सड़क तक खड़ी करा दी जाती हैं।

    मुख्य मार्ग पर दिन भर भारी वाहन गुजरते रहते हैं। इस दौरान राहगीरों व श्रमिकों वाहन से बचने के लिए पटरी पर भी स्थान नहीं मिल पाता है, जिससे इन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर दुर्घटनाओं की आशंका हर समय बनी रहती है।

    नहीं की गई अतिक्रमण हटाने की प्रभावी पहल

    इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क की पटरियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की ठोस पहल अभी तक नहीं की गई। यदा कदा उद्योग विभाग इकाइयों को नोटिस जारी कर देता है। लेकिन, मौके पर अतिक्रमण बना ही रहता है, जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है।

    अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने की जरूरत

    राहगीर उमेश कुमार इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों से अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रशासन को यहां सख्ती से अभियान चलाने की आवश्यकता है। यहां उद्योग विभाग के नोटिस का किसी पर कोई असर नहीं होता है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों की पटरियां गायब होती जा रही हैं।

    श्रमिक बोले हर रोज झेलनी पड़ रही मुश्किलें

    श्रमिक राजेश कुमार ने कहा कि सड़कों पर जगह-जगह अतिक्रमण है। सड़क के सहारे बनी पटरियां और फुटपाथ तक नहीं बचे। जिससे रोड पर गुजरते वाहनों से बचना मुश्किल हो गया है। श्रमिक संजय ने कहा यहां पर संचालित ज्ञान पशु आहार कारखानों में हर रोज सैंकड़ों श्रमिक अपनी ड्यूटी करने आते हैं। यहां सड़कों पर दिन भर ट्रक आदि बड़े वाहनों का आवागन रहता है।

    रोड की पटरियों पर अतिक्रमण होने से अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। भगवत प्रसाद ने कहा इंडस्ट्रियल एरिया में जगह-जगह स्थापित किए गए वाहन स्टैंड से यहां पर आवागमन बाधित हो जाता है। लेकिन, हम श्रमिकों की समस्या तो कोई सुनने वाला नहीं हैं।

    शिव कुमार ने कहा इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क की पटरियों को साफ कराई जाने की जरूरत है। अफसरों को चाहिए कि वे सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटवा दें। तभी आवागमन सुचारू बना रह सकेगा। हम श्रमिकों व राहगीरों को भी परेशानी नहीं होगी।

    अतिक्रवण हटवाने के लिए हमें कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई दिशा निर्देश मिलता है तो अवश्यक कार्य किया जाएगा। -कृष्ण मोहन सिंह, थानाध्यक्ष रामगंज।

    इंडस्ट्रियल एरिया में सड़क की पटरियों पर किए अतिक्रमण को लेकर पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी दिया गया है। पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। -रमेश निगम, अवर अभियंता, यूपीसीडा।