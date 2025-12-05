अमेठी में भीषण आग लगने से जिंदा जले पांच मवेशी, हजारों का जलकर राख

संवादसूत्र, जागरण, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के पूरे बालदास मजरे कमई गांव में गुरुवार देर रात अचानक लगी आग में एक परिवार की गृहस्थी एवं मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवारजन सदमे में है। राजस्व टीम हुई क्षति का आंकलन करने में जुटी है।

गांव निवासी पीड़िता निशा ने बताया कि रात में अचानक आग लग गई। जब तक वह कुछ समझ पाती उससे पहले देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि जब तक कोई कुछ कर पाता सब कुछ जलकर खाक हो गया। अग्निकांड में जले मवेशियों की कुछ ही देर में मौत हो गई।

हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। बताया कि नुकसान में धान, गेहूं, तीन साइकिल, कपड़े, जरूरी कागज, फ्रिज, अलमारी और लगभग 50 हजार रुपये कीमत का मोबाइल व तीन भैंस, गाय व बछड़ा शामिल है।