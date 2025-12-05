Language
    अमेठी में भीषण आग लगने से जिंदा जले पांच मवेशी, हजारों का जलकर राख

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:42 PM (IST)

    अमेठी जिले के एक गांव में भीषण आग लगने से पांच मवेशी जिंदा जल गए। इस घटना में हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया ह ...और पढ़ें

    भीषण आग लगने से जिंदा जले पांच मवेशी।

    संवादसूत्र, जागरण, तिलोई (अमेठी)। मोहनगंज के पूरे बालदास मजरे कमई गांव में गुरुवार देर रात अचानक लगी आग में एक परिवार की गृहस्थी एवं मवेशियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पीड़ित परिवारजन सदमे में है। राजस्व टीम हुई क्षति का आंकलन करने में जुटी है।

    गांव निवासी पीड़िता निशा ने बताया कि रात में अचानक आग लग गई। जब तक वह कुछ समझ पाती उससे पहले देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि जब तक कोई कुछ कर पाता सब कुछ जलकर खाक हो गया। अग्निकांड में जले मवेशियों की कुछ ही देर में मौत हो गई।

    हालांकि ग्रामीणों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। बताया कि नुकसान में धान, गेहूं, तीन साइकिल, कपड़े, जरूरी कागज, फ्रिज, अलमारी और लगभग 50 हजार रुपये कीमत का मोबाइल व तीन भैंस, गाय व बछड़ा शामिल है।

    ग्रामीणों के अनुसार आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका है कि किसी चिंगारी या शार्ट सर्किट से आग भड़की होगी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और तहसील प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई है।

    पीड़ित परिवार को अग्निकांड में इतना नुकसान हुआ है कि भोजन और कपड़ों के भी लाले हैं। तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है।

    अग्निकांड के बारे में उपजिलाधिकारी अमित सिंह ने बताया कि संबंधित राजस्व लेखपाल से अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन कराया गया है। जल्द ही सरकारी सहायता पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी।