अमेठी में अतिक्रमण पर नहीं लग रही रोक, फुटपाथ गायब होने से जाम के झाम में फंसता जा रहा शहर
अमेठी शहर में अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। फुटपाथ गायब होने से राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
जागरण संवाददाता, गौरीगंज (अमेठी)। जिम्मेदारों की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण शहर में अतिक्रमण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है।
शहर की मुख्य सड़कें हो या चौक अंदर की गलियां सभी जगह दुकानदारों द्वारा फुटपाथों पर कब्जा जमाए जाने से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता तक नहीं बचा है।
फुटपाथ हुए गायब, सड़कें बनी दुकान
अतिक्रमण का आलम यह है कि शहर में कई स्थानों पर फुटपाथ मानो गायब ही हो गए हैं। दुकानदार अपने सामान को सड़क तक फैलाए हुए हैं, इससे आमजन को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गौरीगंज-सुलतानपुर मार्ग पर हनुमान तिराहा से मुसाफिरखाना मोड़ तक कई स्थानों पर दुकानदार अपनी दुकान को सड़क तक सजा लेते हैं। गौरीगंज ब्लाक गेट के सामने हाइवे पर अस्थाई बस अड्डा भी संचालित होता है। यहां पर परिवहन निगम की बसें सवारी लेने के लिए घंटों तक आधी सड़क पर खड़ी रहती हैं। ऐसे में भीड़ बढ़ते ही जाम की स्थिति बन जाती है।
गौरीगंज में ओवर ब्रिज के बगल अस्थाई सब्जी मंडी संचालित होती है। सुबह से शाम तक सब्जी व्यापारी सड़क के किनारे रेड़ी पटरी पर अपनी दुकानें सजा लेते हैं। दोपहर बाद भीड़ बढ़ने लगती है। इस बीच भारी वाहनों के आवागमन के समय जाम लग जाता है। इससे लाेगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बेतरतीब पार्किंग से बढ़ रहा जाम
स्थिति को और बदतर बना रही है बेतरतीब पार्किंग। लोग बाइक और कार को जहां-तहां खड़ा कर खरीदारी में लग जाते हैं। इससे मुख्य मार्गों पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। सुबह और शाम के पीक समय जाम की समस्या बढ़ जाती है और शहर से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है।
सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया जाएगा। साथ ही नगर पालिका व तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर जल्द सड़क फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। -अर्पित गुप्ता, एडीएम वित्त एवं राजस्व तथा प्रभारी स्थानीय निकाय।
