अमेठी में बच्चों के विवाद में अभिभावकों के बीच चले लाठी-डंडे, मारपीट में नौ लोग घायल
अमेठी में बच्चों के खेल के दौरान हुए विवाद ने अभिभावकों के बीच हिंसक रूप ले लिया। लाठी-डंडों से हुई मारपीट में नौ लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
संवाद सूत्र, अमेठी। बच्चों के मामूली विवाद को लेकर शुक्रवार को अभिवावक आमने-सामने हो गए। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में नौ लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया। जहां चार की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
संग्रामपुर के ठेंगहा निवासी संगम सिंह और आशीष तिवारी के बच्चों के बीच दो दिन पहले विवाद हुआ था। जिसके बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच दोनों पक्ष के बच्चों को शांत करवाया था। इसी मामले ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। आमने-सामने हुए दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडा चलने लगा।
घटना में एक पक्ष से ध्रुव पांडे, कांति तिवारी, आशीष तिवारी और दूसरे पक्ष से संगम सिंह, स्वामिनेश सिंह, सतीश सिंह, सुमन सिंह, राम प्रताप सिंह व काजल घायल हो गई हैं। घटना की जानकारी पर पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। निजी वाहन से सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया। जहां पर कांति देवी, ध्रुव, संगम सिंह व स्वामिनेश सिंह की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
कोतवाल अखिलेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्ष की तहरीर पर पांच-पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
