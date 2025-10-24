अमेठी में बच्चों के विवाद में अभिभावकों के बीच चले लाठी-डंडे, मारपीट में नौ लोग घायल 

संवाद सूत्र, अमेठी। बच्चों के मामूली विवाद को लेकर शुक्रवार को अभिवावक आमने-सामने हो गए। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में नौ लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया। जहां चार की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।



संग्रामपुर के ठेंगहा निवासी संगम सिंह और आशीष तिवारी के बच्चों के बीच दो दिन पहले विवाद हुआ था। जिसके बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच दोनों पक्ष के बच्चों को शांत करवाया था। इसी मामले ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। आमने-सामने हुए दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडा चलने लगा।