    Amethi News: एक्सेल टूटने से अन‍ियंत्र‍ित होकर पलटी बोलेरो, पांच घायल, एक रेफर

    By Satish Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    अमेठी में एक बोलेरो का एक्सेल टूटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे रेफर ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बाजारशुकुल, (अमेठी)। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर देवरिया से लखनऊ जा रही एक बोलेरो अचानक एक्सेल टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें चालक समेत सवार पांच यात्री घायल हो गए। घायलों काे यूपीडा की एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों में देवरिया के लार स्थित पिंडी निवासी रूपेश वर्मा की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। बाकी चार घायलों का इलाज कर घर भेज दिया गया है।

    यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी बृजपाल कनौजिया से मिली जानकारी के अनुसार उक्त गावं निवासी दुर्गेश वर्मा, पवन वर्मा, रोशनी व रजत बोलेरो से देवरिया से लखनऊ जा रहे थे। बोलेरो दुर्गेश चला रहा था। वह एक्सप्रेस वे के किमी 76.6 स्थित सत्थिन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक बोलेरो का एक्सेल टूट गया और बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार एक ही परिवार के उक्त पांच लोग घायल हो गए।

    थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि बोलेरो का एक्सेल टूटने से पलटना बताया जा रहा है। घायलों का इलाज कराया गया है। फिलहाल किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।