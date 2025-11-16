अमेठी में बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, परतोष (अमेठी)। बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामो-भादर चौराहा के पास रविवार दोपहर 12 बजे के करीब दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना में दो लोगों की मौत व एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दोनों युवकों के परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

गौरीगंज के माधवपुर निवासी संदीप कुमार शुक्ला पत्नी अरुणा देवी के साथ अपनी ससुराल पांडेय का पुरवा सेमरा गए थे। ससुराल में पत्नी को छोड़ने के बाद वह सुलतानपुर में आयोजित वरीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से निकले।

आजाद चौराहा से 100 मीटर सुलतानपुर की तरफ आगे बढ़े ही थे कि सामने से आ रहे सुलतानपुर के रामापुर हाजी पट्टी थाना धम्मौर निवासी नरेंद्र चौहान व मुकेश चौहान की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार जाकर दूर गिरे।