    अमेठी में बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दो बाइकों की सीधी टक्कर में दो लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना एक व्यस्त चौराहे पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें तेज गति और लापरवाही को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

    बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो की मौत।

    संवाद सूत्र, परतोष (अमेठी)। बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जामो-भादर चौराहा के पास रविवार दोपहर 12 बजे के करीब दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। घटना में दो लोगों की मौत व एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद दोनों युवकों के परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    गौरीगंज के माधवपुर निवासी संदीप कुमार शुक्ला पत्नी अरुणा देवी के साथ अपनी ससुराल पांडेय का पुरवा सेमरा गए थे। ससुराल में पत्नी को छोड़ने के बाद वह सुलतानपुर में आयोजित वरीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से निकले।

    आजाद चौराहा से 100 मीटर सुलतानपुर की तरफ आगे बढ़े ही थे कि सामने से आ रहे सुलतानपुर के रामापुर हाजी पट्टी थाना धम्मौर निवासी नरेंद्र चौहान व मुकेश चौहान की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार जाकर दूर गिरे।

    स्थानीय लोग मौके पर पहुंच बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन संदीप कुमार शुक्ला व नरेंद्र चौहान को गंभीर चोट लगने से रक्त श्राव अधिक हो गया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    वहीं, गंभीर रूप से घायल मुकेश कुमार को इलाज के लिए नौगिरवा सीएचसी भेजवाया गया। जहां युवक की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों मृतकों के परिवारजन को सूचना मिलने पर कोहराम मच गया।

    घटना की जानकारी होने पर परतोष चौकी प्रभारी विपिन बिहारी सिंह व मुंशीगंज कोतवाल शिवाकांत त्रिपाठी मौके पर पहुंच गए। कोतवाल ने मामले में विधिक कार्रवाई की। बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।