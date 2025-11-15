Language
    अमेठी में बैंक कर्मचारी के घर में चोरी, आभूषण और नकदी उठा लूटकर हुए फरार

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:18 PM (IST)

    अमेठी में एक बैंक कर्मचारी के घर में चोरी हो गई। चोर आभूषण और नकदी लूटकर फरार हो गए। बैंक कर्मचारी परिवार सहित घर से बाहर गया था, तभी चोरों ने घर में घुसकर चोरी की। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है।

    बैंक कर्मचारी के घर में चोरी।

    संवाद सूत्र, पीपरपुर (अमेठी)। भादर के भेवई दुर्गापुर गांव स्थित एक बैंक कर्मचारी के घर से चोरों ने नकदी व आभूषण पार कर दिया। पीड़ित को जानकारी होने पर पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

    गांव निवासी स्वामी शरण त्रिपाठी प्रतापगढ़ के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रधान रोकड़िया पद पर तैनात हैं। वह परिवारजन के साथ वहीं निवास करते हैं। गांव स्थित घर पर कोई नहीं रहता। जिसका फायदा उठाकर शुक्रवार की रात चोरों ने मकान के द्वार का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए।

    जहां पूरे इत्मिनान से अलमारी व सूटकेस का ताला तोड़कर उसमें रखे दो लाख के आभूषण जिनमें सोने की चेन, पायल, अंगूठी, मंगलसूत्र के साथ ही 20 हजार की नकदी उठा ले गए।

    सुबह उनके भाई की पुत्री जब दरवाजे का ताला टूटा देखा तो उन्होंने अपने चाचा को घटना के बारे में जानकारी दी। सूचना मिलते ही पीड़ित घर पहुंचे और देखा कि सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है।

    उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और थाने पर जाकर चोरी की शिकायत की। जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीपरपुर थानाध्यक्ष श्रीराम पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच पड़ताल की जा रही है।