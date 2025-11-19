Amethi Accident: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो श्रमिकों की मौत, अनाथ हो गए बच्चे

जागरण संवाददाता, अमेठी। मजदूरी कर वापस घर लौट रहे बाइक सवार श्रमिकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों श्रमिकों की मौत हो गई है। वहीं अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू करते हुए अज्ञात वाहन को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है।

गौरीगंज के पूरे मिश्रान मजरे मऊ निवासी फूलचंद व राजकुमार परिवारजन के पालन-पोषण के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। दोनों श्रमिक मंगलवार को दुर्गन धाम के पास से मजदूरी कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। वह गौरीगंज-जामो मार्ग पर बासू पुर गांव के पास पहुंचे ही थे कि अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में फूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई।

जबकि स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस की मदद से गंभीर रूप से घायल राजकुमार को आनन-फानन में जिला अस्पताल भेजवाया। जहां पर चिकित्सक ने राजकुमार को भी मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों परिवारजन में कोहराम मच गया। मृतक राजकुमार के पुत्र मुकेश की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। कोतवाल श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात वाहन को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है।