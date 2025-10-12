Language
    अमेठी में अज्ञात वाहन में पिकअप घुसने से चालक की मौत, दो की हालत गंभीर

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:24 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक अज्ञात वाहन ने पिकअप में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    अज्ञात वाहन में पिकअप घुसने से चालक की मौत।

    संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। रेलवे क्रासिंग के पास शनिवार रात एक बजे के करीब एक पिकअप अज्ञात वाहन में घुस गई, जिस कारण चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की मदद से तीनों घायलों को 108 एंबुलेंस से जगदीशपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां चालक की मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायलों की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेन्टर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे के बाद अज्ञात वाहन को चालक लेकर फरार हो गया।

    जौनपुर के बदलापुर घनश्यामपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार व पिकअप पर सवार उनके गांव के साथी मो. रियाज, खुटहन सिराबासी निवासी पवन कुमार के साथ सुलतानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे थे। तभी कमरौली थाना के समीप स्थित क्रासिंग के पास रात करीब एक बजे पिकअप अज्ञात वाहन में घुस गई। जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    सभी घायलों को पुलिस ने सीएचसी जगदीशपुर भेज दिया, जहां पिकअप चालक प्रदीप कुमार की मौत हो गई। वहीं दो अन्य की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

    लोगों की माने तो चालक को नींद आ जाने के कारण पिकअप अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन में घुसी थी। जिससे पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई है। थानाध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।