SIR in UP: निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नहीं मिल रही 2003 की मतदाता सूची, वोटर्स के कट जाएंगे नाम?

जागरण संवाददाता, अमेठी। जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन की वेबसाइट पर उपलब्ध न होने के कारण इन चार ग्राम पंचायतों में फार्म भरने का कार्य प्रभावित हो रहा है।

यहां के ग्राम प्रधानों की ने संयुक्त रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को पत्राचार कर समस्या के समाधान की मांग की है।

ग्राम प्रधान कठौरा मो नासिर, ढुडेहरी राज बहादुर मौर्य, सिठौली संत कुमारी, बनभरिया आसिया बानों ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार के द्वारा एसआइआर फार्म भराए जाने का कार्य चलाया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि चार दिसंबर 2025 है। यह फार्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची को आधार माना गया है।