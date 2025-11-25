Language
    SIR in UP: निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर नहीं मिल रही 2003 की मतदाता सूची, वोटर्स के कट जाएंगे नाम?

    By Dileep Maan Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर नहीं मिलने से एसआईआर फार्म भरने में दिक्कत आ रही है। ग्राम प्रधानों ने निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। अंतिम तिथि 4 दिसंबर, 2025 है, और मतदाता सूची की अनुपलब्धता से जनता परेशान है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। जगदीशपुर विधान सभा क्षेत्र की चार ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन की वेबसाइट पर उपलब्ध न होने के कारण इन चार ग्राम पंचायतों में फार्म भरने का कार्य प्रभावित हो रहा है।

    यहां के ग्राम प्रधानों की ने संयुक्त रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को पत्राचार कर समस्या के समाधान की मांग की है।

    ग्राम प्रधान कठौरा मो नासिर, ढुडेहरी राज बहादुर मौर्य, सिठौली संत कुमारी, बनभरिया आसिया बानों ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार के द्वारा एसआइआर फार्म भराए जाने का कार्य चलाया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि चार दिसंबर 2025 है। यह फार्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची को आधार माना गया है।

    परंतु हमारी ग्राम पंचायत कठौरा, बनभरिया, सिठौली एवं ढुडेहरी में 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और न ही तहसील प्रशासन के स्तर पर उक्त मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध हो पा रही है। जिसके कारण एसआइआर का फार्म उक्त ग्राम पंचायतों में भरा जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

    जिसके चलते आम जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।फार्म भरने के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी ने मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट अथवा भौतिक रूप से मतदाता सूची की प्रति बीएलओ को उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

    इन चार ग्राम पंचायतों में 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।
    अभिनव कनौजिया, उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना