यूपी के इस जिले में 2.26 करोड़ की लागत से बन रही 15 सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार

संवाद सूत्र, कमरौली, (अमेठी)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के द्वारा जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में तीन सेक्टरों की 15 सड़कें दो करोड़ 26 लाख से बनाई जा रही है। गुरुवार को कार्यदाई संस्था के द्वारा हाट मिक्स प्लांट बीसी का फाइनल कार्य तेजी से किया जा रहा था।

भारत सरकार की राइट्स लिमिटेड अयोध्या की टीम ने बन रही सड़क के गुणवत्ता की जांच की। यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक सिविल ने चल रहे सड़कों के कार्य का निरीक्षण कर ठेकेदार को गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए है।

जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 16 की सड़क संख्या एक, तीन, पांव, छह, सात, आठ, नौ व थाने के बगल से इंडोरामा इकाई गेट तक, सेक्टर 21 की सड़क संख्या सी, ई, एफ एवं एच सेक्टर 22 में शालीमार इकाई से गीताशीं इकाई की ओर जाने वाली सड़क को बनाए जाने का कार्य कार्यदाई संस्था मेसर्स अखंड प्रताप सिंह की ओर से किया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच राइट्स संस्था के सिविल इंजीनियर रोशन ने की।

उन्होंने बताया कि निर्माणाधीन सड़कों के गुणवत्ता की जांच की गई है। निर्माण खंड छह के वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़कों पर हाट मिक्स बीसी का फाइनल कोट का कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार को तीन दिनों में सड़कों का कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है।