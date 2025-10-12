पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर युवक ने की आत्महत्या, आवाज सुनते ही पहुंचे ग्रामीण
अंबेडकरनगर में एक गांव में एक युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। आत्महत्या का कारण अज्ञात है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से गांव में शोक की लहर है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पिता की लाइसेंसी बंदूक से युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुन घर तथा गांव में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने गहनता से सभी पहलुओं पर जांच की। लाइसेंसी बंदूक को पुलिस ने कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अकबरपुर के सोनहरा गांव का अंकित वर्मा उर्फ अरविंद घर पर रहते हुए पिता रामतीरथ वर्मा के साथ खेती-बारी करता था।
करीब चार वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। एक तीन वर्ष की बेटी है। माता-पिता के साथ पांच सदस्य थे। स्वजन के मुताबिक शनिवार की शाम खाना खाने के बाद कमरे में सोने चला गया। पत्नी घर के कामकाज में व्यस्त थी।
अचानक गोली की आवाज सुनकर स्वजन कमरे में पहुंचे तो अंकित खून से लथपथ पड़े थे। पास में लाइसेंसी बंदूक थी। गोली की आवाज व स्वजन की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सूचना पर कोतवाल श्रीनिवास पांडेय समेत पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर जांच करते हुए स्वजन व ग्रामीणों से बातचीत कर जानकारी ली।
घटना से गांव में मातम पसरा है। स्वजन का रो-रोकर हाल-बेहाल है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि बंदूक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है।
राजमार्ग के किनारे मिला युवक का शव
अयोध्या-बसखारी फोरलेन पर स्थित अरियौना गांव के निकट शनिवार की रात सड़क के किनारे युवक का शव संदिग्धावस्था में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। मृतक की पहचान लालापुर के अरजानीपुर के रमेश कनौजिया के रूप में हुई। वह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है।
ग्रामीण के मुताबिक वह शराब का आदी है। करीब एक सप्ताह से वह मानसिक रूप से परेशान था। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
