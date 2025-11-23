'किसी को बताई तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा', भाभी की बहन की मांग में जबरन सिंदूर भर युवक ने किया दुष्कर्म

संवाद सूत्र, टांडा। सामान देने के बहाने भाभी की बहन की मांग में जबरन सिंदूर भर युवक ने पत्नी बनाकर जबरन शरीरिक सबंध बनाया। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपित युवक को गिरफ्तार किया है।

सम्मनपुर के एक गांव के एक युक के बड़े भाई की ससुराल टांडा के एक गांव में है। शादी के बाद आनंद शास्त्री आने-जाने लगा। वह बेंगलुरु में पेंटिंग का काम करता है। वह जब भी बेंगलुरु से वापस आता था तो अपने भाई के ससुराल भी जाता था।

आनंद शास्त्री के भाभी की छोटी बहन से नजदीकियां बढ़ गई। वह शादी करना चाहता था, लेकिन स्वजन तैयार नहीं थे। कहना था कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो दोनों परिवार की सहमति से शादी कर दी जाएगी। कुछ दिनों बाद शादी से मना कर दिया। इस पर युवक ने शादी करने को ठान ली।

सामान देने के बहाने रात 11 बजे फोन पर बात करके घर के पीछे बुलाया। वह घर के पीछे आई तो आनंद शास्त्री ने जबरन उसके मांग में सिंदूर भर शारीरिक संबंध बनाया। कहा कि किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा।