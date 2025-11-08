Language
    अंबेडकरनगर में 10 लाख कैश न देने पर विवाहिता को घर से निकाला, मारपीट कर जेवरात भी छीना

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:19 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों ने 10 लाख रुपये की मांग की और न देने पर उसके साथ मारपीट की और जेवरात छीनकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    10 लाख कैश न देने पर विवाहिता को घर से निकाला।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। लाख रुपये नकद की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने ससुरालीजन के खिलाफ केस दर्ज किया है। जैतपुर के गोपरी चांदपुर गांव की अंकिता यादव की शादी नई दिल्ली में राहुल यादव से गत दिसंबर में हुई थी। शादी में 12 लाख नकद दिया था। शाद के बाद ससुराल गई।

    पति राहुल, ससुर श्रीराम यादव सास आशा देवी व ननद प्रियंका व श्रुति दहेज को लेकर ताना मारने लगे। दो माह बाद वह मायके आयी। दोबारा ससुराल गई तो 10 लाख रुपये नकद की मांग करते हुए प्रताड़ित करने लगे। मारा-पीटा और जान से मारने की धमकियां देने लगे। इसकी जानकारी मायके के साथ पुलिस को दिया था।

    गत जुलाई माह में मारपीट कर जेवरात छीन घर से निकाल दिया। विवाहिता अपनी मामी के घर राजौरी गार्डन नई दिल्ली पहुंची और दूसरे दिन मायके वाले पहुंचकर घर ले आए। इसके बाद पति राहुल के मामा सुरेशचंद्र यादव से बातचीत किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़े रहे। विवाहिता ने महिला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग किया। थानाध्यक्ष ज्योति वर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

    आजमगढ़ के ससुरालीजन पर दर्ज कराया केस

    जलालपुर के उसमापुर की साफिया खातून ने ससुरालीजन पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। उसकी शादी 15 अप्रैल 2013 को मुसलमान रीति-रिवाज के साथ आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के चक सिक्ठी गांव के जमाल हासिम के साथ हुई थी।

    पति जमाल हाशिम, सास हबीबुनिशा, ससुर सलाहुद्दीन, देवर बेलाल हाशमी, नेहाल हाशमी व ननद जेबा जवी दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता रहा। गत 30 सितंबर 2025 को थाना मुबारकपुर में समझौता के बाद वह अपने भाई के साथ इलाज हेतु मायके लौटी।

    इसके बाद पति जमाल हाशमी ने एकतरफा तीन तलाक का इकरारनामा उसके मायके भेज दिया और फोन पर तीन तलाक का हवाला देकर रिश्ते खत्म करने की बात कहते हैं।

    आरोप है कि पति दूसरी शादी की तैयारी में है, जिससे उसका और उसकी 14 वर्षीय बेटी का भविष्य संकट में है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।