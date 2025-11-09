रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर हुआ विवाद, बीच-बचाव में पहुंची महिला की पीटकर हत्या

संवाद सूत्र, जलालपुर। रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करने के विवाद में महिला की पीट-पीटकर मार डाला। महिला की मौत से स्वजन में कोहराम मचा है। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। महिला की मौत से गांव में मातम पसरा है। पुलिस मां-बेटों पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है।

मालीपुर के बेलउवा बरियारपुर गांव के हृदय नारायण और मंशाराम सगे भाई हैं। शनिवार की रात उनके घर के निकट रास्ते में गांव के शैलेंद्र यादव अपना ट्रैक्टर खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान दोनों भाइयों ने मार्ग अवरुद्ध होने की बात कहते हुए ट्रैक्टर खड़ा करने से मना किया।

इसको लेकर शैलेंद्र यादव से कहासुनी शुरू हो गई। इस दौरान भाई संतोष यादव व मां हीरावती भी पहुंच गई। देखते ही देखते विवाद और बढ़ गया और मारपीट तक पहुंच गई। बीच-बचाव करने पहुंची हृदय नारायण की पत्नी ऊषा देवी को भी लाठी-डंडों से मारा पीटा, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सिर में गंभीर चोट लगी।

शोर सुनकर मौके पर ग्रामीण पहुंचे और बीच-बचाव करते हुए मामला शांत कराया। घायलावस्था में ऊषा देवी को आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी मिलते ही घर पर कोहराम मच गया।

सूचना पर थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच करते हुए स्वजन व ग्रामीणों से पूछताछ किया। मृत महिला के पति हृदयनरायन ने आरोपित शैलेंद्र यादव के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।