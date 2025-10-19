अंबेडकरनगर में विवाहिता को बंधक बनाकर दी जान से मारने की धमकी, ससुराल वालों पर लगे कई गंभीर आरोप

संवाद सूत्र, जलालपुर। शादी के चार माह बाद नवविवाहिता का अपने ससुरालीजन से विवाद उत्पन्न हो गया। सात दिनों तक बंधक बनाकर जलाने और जान से मारने की धमकी दी गई। पति समेत सात ससुरालीजन के खिलाफ पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी व बंधक बनाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मालीपुर के चुलबुली की शादी गत छह मार्च जौनपुर जिले के शाहगंज के डिहवा भादी गांव के आरोहण अग्रहरि के साथ हुई थी। पिता ने दहेज में टीवी, फ्रिज, आभूषण व पांच लाख नकद दिया था। बावजूद इसके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे और विवाहिता पर चारपहिया वाहन की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे।