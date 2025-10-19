अंबेडकरनगर में विवाहिता को बंधक बनाकर दी जान से मारने की धमकी, ससुराल वालों पर लगे कई गंभीर आरोप
अंबेडकरनगर में एक विवाहिता को बंधक बनाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जलालपुर। शादी के चार माह बाद नवविवाहिता का अपने ससुरालीजन से विवाद उत्पन्न हो गया। सात दिनों तक बंधक बनाकर जलाने और जान से मारने की धमकी दी गई। पति समेत सात ससुरालीजन के खिलाफ पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी व बंधक बनाने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
मालीपुर के चुलबुली की शादी गत छह मार्च जौनपुर जिले के शाहगंज के डिहवा भादी गांव के आरोहण अग्रहरि के साथ हुई थी। पिता ने दहेज में टीवी, फ्रिज, आभूषण व पांच लाख नकद दिया था। बावजूद इसके ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे और विवाहिता पर चारपहिया वाहन की मांग को लेकर दबाव बनाने लगे।
आरोप है कि ससुर छोटेलाल, ननद बरखा, अंजली, पिंकी, जेठानी संध्या, जेठ दुर्गेश तथा पति, देवर आशीष एकराय होकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। समझौते के प्रयास के बाद जब वह 12 सितंबर को ससुराल गई तो उसे दुकान के कमरे में रखा गया।
जहां उसे सात दिनों तक बंधक बनाकर जलाने और जान से मारने की धमकी दी गई। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि नवविवाहिता की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध केस कर जांच की जा रही है।
