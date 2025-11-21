अंबेडकरनगर में तीन लाख वोटरों की हुई फीडिंग, BLO ने वितरित किए 19 लाख फॉर्म

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में प्रत्येक मतदाता को तलाशने में जिला निर्वाचन कार्यालय ने कमर कसी है। अभी तक 18,70,776 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करने के साथ 2,82,645 गणना प्रपत्र बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज किया जा चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ल ने एसआइआर की स्वयं कमान संभालने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज को तय समय में पुनरीक्षण पूर्ण करने के लिए धरातल पर उतार दिया है। गणना में किसी प्रकार की कमियां नहीं होने को लेकर बीएलओ समेत अधिकारियों को ब्लाकवार प्रशिक्षण दिया है।

शुक्रवार को महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर के सभागार में अकबरपुर और टांडा के बीएलओ एवं जलालपुर के नरेंद्रदेव इंटर कॉलेज, कटेहरी ब्लाक के देव इंद्रावती कॉलेज और भियांव के मां फूलपत्ती देवी महाविद्यालय भीखपुर खुर्द में एसआईआर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहली जनवरी 2026 के आधार पर गतिशील निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के बारे में बताया। बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में मतदाताओं से भरे प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है। इसमें ग्राम स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, प्रधानों, कोटेदारों, पंचायत सहायक, लेखपाल, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं से सहयोग करने को कहा।

गणना प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन करने की प्रक्रिया की वीडियो दिखाकर डिजिटाइजेशन के संबंध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित भी किया गया। उन्होंने सभी बीएलओ के साथ टीम भावना से कार्य करते हुए गणना प्रपत्रों को प्राप्त करने और उसके डिजिटाइजेशन में पूर्ण सहयोग का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने में प्रत्येक कर्मचारी तथा प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा के भीतर घर–घर जाकर प्रपत्र प्राप्त करने और डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया।

चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए पूर्ण गंभीरता, निष्ठा और समन्वय के साथ संपादित किया जाए।