UPPSC PCS 2025: जिले में परीक्षा केंद्र के 500 मीटर तक बंद रहेंगी फोटोकॉपी की दुकानें, रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) तथा सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा को निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान सभी केंद्र सीसी कैमरा कंट्रोम से जुड़े होने चाहिए ताकि निगरानी होती रहे। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में फोटोकापी, स्कैनर और प्रिंटर की दुकानें बंद रहेगी।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने संयुक्त रूप से रमाबाई महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर, बीएन इंटर कॉलेज सहित अन्य केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीसी कैमरे, कंट्रोल रूम, परीक्षा कक्षों में प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सीटिंग प्लान एवं अन्य सुविधाओं का जायजा लिया।

संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के दौरान पूर्ण सतर्कता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिया। कहा कि प्रत्येक परीक्षार्थी की आईडी की जांच प्रवेश द्वार पर ही गहनता से करेंगे, इससे किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े की संभावना न रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा 12 अक्टूबर को दो पालियों में आयोजित होगी।