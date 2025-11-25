Language
    SIR in UP: BLO पाएंगे सम्मान और मूवी देखने के लिए मिलेगा टिकट, घर-घर वितरित किए जा रहे गणना फॉर्म

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अच्छा काम करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा और मूवी टिकट मिलेंगे। मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर गणना की जा रही है। BLO यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    अव्वल बीएलओ पाएंगे सम्मान संग सिनेमा टिकट।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सर्वप्रथम अपने मतदेय स्थल के समस्त गणना प्रपत्रों को बीएलओ एप पर डिजिटाइजेशन पूर्ण करने वाली प्रत्येक विधानसभा के शीर्ष दो बूथ स्तर की टीमों को जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशस्तिप्रत्र देकर सम्मानित करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उक्त टीमों को जिलाधिकारी के संग लंच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बूथ लेविल अधिकारी को सपरिवार सिनेमा देखने का मूवी टिकट भी दिया जाएगा।

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अर्हता तिथि पहली जनवरी 2026 के आधार पर वर्तमान में गतिशील मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ द्वारा घर-घर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जा चुका है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी ज्योत्सना बंधु ने बताया कि वर्तमान में गणना प्रपत्रों को मतदाताओं से भरवा कर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

    उन्होंने जनपद के समस्त बूथ लेविल अधिकारियों और उनकी टीम से वर्तमान में गतिशील मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को सर्वाधिक प्रयास करके और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिले की प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान देने का अनुरोध किया है।

    गत 23 नवंबर को अपराह्न चार बजे तक 18,70,776 मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरित करने के साथ ही 5,73,100 गणना प्रपत्र बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज किया जा चुका है।