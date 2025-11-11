यूपी में 1.10 लाख उपभोक्ता पर 10 करोड़ रुपये का बकाया बिजली बिल, वसूली की तैयारी में जुटा विभाग

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एक लाख बकाएदार उपभोक्ताओं को आरसी जारी करेगा। उपभोक्ताओं पर कॉरपोरेशन का लगभग एक अरब रुपये बकाया है। ये ऐसे उपभोक्ता हैं, जो बिजली कनेक्शन भरपूर उपभोग कर रहे हैं। आजतक बिजली बिल जमा नहीं किया है। निगम अब इनसे सख्ती से बिल वसूल करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरसी के बाद भी बकाएदार यदि बिल नहीं जमा करेंगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। चोरी का मुकदमा भी दर्ज होगा। अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, आलापुर सबडडिवीजन से जुड़े 41 विद्युत उप केंद्रों पर संचालित 113 ग्रामीण व 33 शहरी फीडर के चार लाख 30 हजार उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति दी जा रही है।

बिजली बिल चुकता एवं उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए गत फरवर-मार्च में निगम द्वारा एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना संचालन किया है। यह योजना शनिवार को समाप्त हो जाएगी। एक लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने योजना के तहत भी बिल बकाया नहीं जमा किया है।

अब उप केंद्रवार इन उपभोक्ताओं को चिह्नित किया जा रहा है। कॉरपोरेशन द्वारा फोन घुमाओ अभियान, डोर-टू-डोर चेकिंग अभियान चलेगा। निगम के डिफाल्टर सूची शामिल बड़े बकाएदार से वसूली के लिए एसडीओ, अवर अभियंता, लाइनमैन अभियान चलाएंगे। बिजली चोरी रोकने व राजस्व वसूली के लिए विजिलेंस टीम महिला-पुरुष पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में छापामारी करेगी। यह प्रतिदिन अभियान चला कर केबल काट के जब्त करेंगे। निगरानी की जाएगी तथा दोबारा केबल जोड़ने पर चोरी का मुकदमा दर्ज होगा।