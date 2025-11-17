जयमाल से पहले दुल्हन के पिता के साथ हो गया ये कांड! मच गई अफरा-तफरी; दहशत में आ गए लोग

संवाद सूत्र, जलालपुर। द्वारपूजा के समय उचक्कों ने दुल्हन के पिता से रुपये से भरा बैग छीनकर भाग गए। बैग में 60 हजार रुपये नकद था। इससे शादी की खुशी अचानक अफरातफरी में बदल गई। पुलिस ने उचक्कों की तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जैतपुर के रामगढ़ नारायणपुर के राम मिलन विश्वकर्मा की पुत्री लक्ष्मी विश्वकर्मा को रविवार को शादी थी। आजमगढ़ जिले के बस्ती गांव के महावीर विश्वकर्मा अपने पुत्र शुभम विश्वकर्मा की बरात लेकर पहुंचे थे। चाय-नाश्ते के बाद सभी बराती डीजे की धुन पर थिरकते हुए द्वारपूजा के लिए निकले थे। बरातियों के स्वागत में दुल्हन के पिता राममिलन समेत अन्य ग्रामीण व रिश्तेदार तैयार थे।

इसी दौरान दो उचक्कों ने उनके हाथ ने रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। बताया कि बैग में 60 हजार रुपये थे। 50 हजार रुपये तिलक में चढ़ाने के लिए और 10 हजार शादी समारोह के अन्य खर्चों के लिए रखे थे। घटना के समय डीजे का तेज़ शोरगुल चल रहा था।

बताया कि वह मचाए, लेकिन उनकी आवाज़ तेज़ संगीत में दब गई और आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। इसी का फायदा उठा दोनों उचक्के मौके से भाग निकले। शोर-शराबे के कारण किसी ने उन्हें भागते हुए भी ठीक से नहीं देख पाया। घटना के बाद शादी की खुशियां क्षणभर में अफरातफरी में बदल गईं और बरात में उपस्थित लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर पहुंची जैतपुर पुलिस ने पीड़ित राममिलन से पूछताछ करते हुए खोजबीन किया, लेकिन उचक्कों का पता नहीं चल सका।