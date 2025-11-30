अंबेडकरनगर में चोरी की बाइकों के साथ दो चोर गिरफ्तार, धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। टांडा तथा बेवाना पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की बाइक बरामद किया है। शातिर चोर बाइकों की नंबर प्लेट बदलकर घूम रहे थे। एक बाइक सुलतानपुर जिले के कादीपुर और दूसरी जलालपुर कस्बे से चोरी की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जलालपुर के काजीपुरा मुहल्ले के मो. सारिब अपने मित्र जाफराबाद मुहल्ले के मो. मीशम की बाइक मांगकर चला रहे थे। गत जनवरी माह में बाइक घर के सामने खड़ी किया था। रात्रि में ही चोर बाइक चुरा ले गए थे।

चोर बाइक का नंबर प्लेट बदलकर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रविवार को टांडा पुलिस ने गश्त में बहोरापुर गांव के निकट हंसवर के एकडल्ला गांव के श्यामबहादुर को पकड़ा। जांच में बाइक का नंबर फर्जी पाया गया।

गिरफ्तार चोर ने बताया कि पकड़े जाने के डर से नंबर प्लेट बदल चला रहे थे। वहीं बेवाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोमिनपुर मोड़ के पास अहेथिया किसुनीपुर गांव के शशि कुमार चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा, जिसका नंबर प्लेट फर्जी पाया गया।