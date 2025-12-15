अंतरजनपदीय नकली शराब के दो कारोबारी गिरफ्तार, 17 बोतल नकली और 38 ढक्कन बरामद
अंबेडकरनगर पुलिस ने अंतरजनपदीय नकली शराब कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 बोतल नकली शराब और 38 ढक्कन ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, भीटी। पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध नकली शराब के अंतर्जनपदीय दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नकली मार्का की 17 बोतल नकली शराब, विभिन्न मार्का के 38 बोतल के ढक्कन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध धोखाधड़ी, नकली सामान बेचने व आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
अहिरौली के उपनिरीक्षक शुभम मिश्र अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त के लिए नगहरा बाजार के मड़हा नदी पुल पर मौजूद थे। इसी दौरान क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अनुराग सिंह अपनी टीम के साथ पहुंच गए। दोनों टीमें अवैध शराब पर निगरानी कर रही थीं।
रात 10 बजे मुखबिर ने बताया कि दो व्यक्ति प्रतिदिन की तरह नगहरा बाजार से तारुन मोड़ तक घूम-घूमकर महंगे दामों पर नकली शराब बेंच रहे हैं। टीम उनकी तलाश में तारुन मोड़ पर पहुंच गई। वहां दोनों आरोपित मौजूद थे। वे पुलिस को देख छिपने लगे। पुलिस ने घेरकर उन्हें पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से झोले में रखी 17 बोतल विदेशी शराब एवं विदेशी शराब की बोतलों के आइकोनिक, व्हिस्की, इंपीरियल ब्लू, रायल स्टैग लिखा नकली मार्का 38 ढक्कन बरामद किया है।
एक आरोपित की पहचान अयोध्या जिले के बीकापुर के कोछा बाजार के राकेश जायसवाल तथा दूसरे की पहचान अयोध्या जिले के इनायतनगर के हरिनाथपुर गांव के राधेश्याम के रूप में हुई है।
शराब की सरकारी दुकानों से सस्ती शराब खरीदकर यह महंगी शराब की पुरानी बोतल में भरकर नकली ढक्कन लगा महंगे दामों पर बेंचते हैं। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपितों का चालान किया गया।
