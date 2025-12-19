अंबेडकरनगर में टेंपो से गिरी मां-बेटी को ट्रक ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, मालीपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर टेंपो से गिरी मां-बेटी को ट्रक ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चालक ट्रक समेत भाग गया। मौत की सूचना पर स्वजन में चीख पुकार मच गई। आजमगढ़ जिले के पवई थाने के हुलासपुर गांव की महिला सोनी का ननिहाल सुलतानपुर जिले के अखंडनगर थाना के सजनपुर गांव में है।

वह गत दिनों अपनी नानी के तेरहवी संस्कार में गई थी। शुक्रवार को अपनी दो वर्षीय बेटी सोनाक्षी और स्वजन टेंपों से आजमगढ़ जिले के पवित्र धाम दुर्बासा आश्रम जा रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर आजमगढ़ जिले के मुतकल्ली गांव के निकट टेंपो पहुंचा था कि इसी दौरान टेंपो का गेट खुलने से बेटी बाहर गिरने लगी। इसे संभालने के प्रयास में दोनों सड़क पर गिर गईं। पीछे से आ रहे ट्रक ने दोनों को रौंदते हुए निकल गई।

हादसे में घटना स्थल पर दोनों की मौत हो गई। हादसे में मां-बेटी की मौत अपने आंखों के सामने देख आटो में सवार स्वजन में चीख-पुकार मच गई। अन्य राहगीर में सन्न रह गए। इनका पति गैरप्रांत रहता है। टेंपो में सवार रिश्तेदार शव लेकर मृतक महिला के मायके मालीपुर रुधौलीमाफी गांव पहुंचे।

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना स्थल आजमगढ़ जिले के पवई थाने में है। स्वजन की तहरीर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऑटो-रिक्शा तालाब में घुसा हंसवर में सवारियों को लेकर टांडा जा रहा ऑटो रिक्शा वाहन शुक्रवार की सुबह अनियंत्रित होने से तालाब में घुस गया। आटो में सवार छह लोग सुरक्षित रहे। हादसा गांव के निकट होने से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे में सभी सुरक्षित हैं।