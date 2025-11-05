संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रही महिला श्रद्धालु और वृद्ध मजदूर की तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से मौत हो गई। दोनों परिवारों में मौत से कोहराम मचा है। बाइक और साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस मुकदमा दर्ज कर वाहनों की तलाश कर रही है। टांडा पुलिस हाइवे पर लगे सीसी कमरे में अज्ञात वाहन की निगरानी में जुटी है। महिला श्रद्धालु की मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। हादसे जहांगीरगंज और टांडा कोतवाली क्षेत्र में हुए।

जहांगीरगंज के आदमपुर गांव के मनीष पांडेय बुधवार की सुबह अपनी मां बिंदू पांडेय को बाइक पर बैठकर कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में स्नान कराने के लिए रामबाग घाट के लिए निकले थे। वह गांव से कुछ ही दूरी पर ऐनवां चरहिया मुख्य मार्ग पर पहुंचे थे कि सामने से आ रही तेज रफ्तार गैस सिलेंडर लदी ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दिया। मां-बेटे बाइक से नीचे गिर गए।

बिंदू का सिर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और कुचल उठा। इससे बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बिंदू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक ऐनवां गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। वह ट्रक को मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को अपनी अभिरक्षा में लिया है। पुत्र मनीष पांडेय ने ट्रक चालक अनवर के खिलाफ थाने पर तहरीर दिया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने, गैरइरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया।

सम्मनपुर के रामपुर मंगुराडिला गांव के वृद्ध रामहित मंगलवार की शाम टांडा में मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहे थे। शाम को वह टांडा के धौरहरा गांव के मोड़ के पास हाइवे पर पहुंचे थे। एनटीपीसी टांडा की ओर से आ रही तेज रफ्तार चारपहिया वाहन ने साइकिल में टक्कर मार दी। रामहित सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस व एंबुलेंस को दी।

पुलिस ने घायल रामहित को आनन-फानन में सदरपुर स्थित मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मौत की जानकारी गांव में पहुंची तो परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन रोते-बिलखते मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मृतक की चार पुत्रियां सावित्री देवी, मौसम, पूनम और नीलम तथा दो पुत्र रिंकू और राहुल हैं। सभी की शादी हो चुकी है।