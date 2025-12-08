Language
    अंबेडकरनगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से तीन युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना [स्थान का ना ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अलग-अलग हुए सड़क हादसों में ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मचा है। जलालपुर के वाजिदपुर कस्बे का युवक मयंक, आकाश और सम्मनपुर बाजार का युवक तन्मय सरकार दोस्त थे। सोमवार की शाम तीनों एक ही बाइक से बरियावन से सम्मनपुर जा रहे थे।

    सुल्तानगढ़ में तमसा नदी पर बने पुल के ढलान पर तेज रफ्तार बाइक सामने से पुल पर चढ़ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ गई। हादसे में तीनों दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी होने पर आनन-फानन पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सीएचसी बसखारी पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने मयंक को मृत घोषित कर दिया।

    गंभीर रूप से घायल आकाश और तन्मय को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तन्मय की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज भेजा गया, जबकि आकाश का इलाज चल रहा है। मेडिकल कालेज पहुंचने पर चिकित्सक ने तन्मय को मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है।

    वहीं, दूसरा हादसा इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र में हुआ। लक्षिमनपुर गांव का युवक हनुमान प्रसाद सोमवार की शाम साइकिल से ऐनवां बाजार से अवसानपुर गांव की तरफ जा रहा था। पीछे से तेज रफ्तार अनियंत्रित ईंट लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने रौंद दिया। सिर पर पहिया चढ़ने से हनुमान प्रसाद की मौके पर मौत हो गई।

    हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग रहे चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष रितेश पांडेय ने बताया कि चालक से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।