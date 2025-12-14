Language
    टांडा-सुरहुरपुर मार्ग की मरम्मत को लेकर सर्वे शुरू, 14 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:56 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में टांडा-सुरहुरपुर मार्ग की मरम्मत को लेकर सर्वे शुरू हो गया है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य सड़क की मरम्मत और चौड़ाई को बढ़ाना है। सर्वे क ...और पढ़ें

    टांडा-सुरहुरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर सर्वे शुरू।

    संवाद सूत्र, जलालपुर। नार्थ-साउथ कॉरिडोर योजना के तहत टांडा-सुरहुरपुर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। टांडा से बरीयावन, पट्टी, सुरहुरपुर होते हुए इस मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सड़क के दोनों किनारों पर बने भवनों को चिह्नित किया जा रहा है।

    

    शनिवार से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सुल्तानगढ़, सम्मनपुर, बलुआ बहादुरपुर, बड़ेपुर, पट्टी, सेठाकला व सलाहुद्दीनपुर क्षेत्रों में सर्वे कार्य कर रहे हैं। पुंथर चौराहे से सम्मनपुर बाजार तक सड़क की चौड़ाई वर्तमान में लगभग सात मीटर है, जबकि सम्मनपुर बाजार से सुरहुरपुर तक करीब 3.50 मीटर ही चौड़ी सड़क है।

    प्रस्तावित योजना के तहत इस पूरे मार्ग को फोरलेन के रूप में 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। डिवाइडर व फुटपाथ समेत लेपन कार्य भी किया जाएगा। चौड़ीकरण की जद में आने वाली दोनों पटरियों पर बसे लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

    लोक निर्माण विभाग ने लगभग 30 किलोमीटर लंबे मार्ग के चौड़ीकरण पर करीब 160 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। इस कारिडोर के बनने से टांडा, अकबरपुर व जलालपुर विधानसभा के साथ-साथ ग्रामीणांचल में यातायात सुविधा सुलभ होगी।

    यह कॉरिडोर टांडा से निकलकर बरियावन में अकबरपुर-बसखारी फोरलेन मार्ग से जुड़ेगा। आगे सुरहुरपुर में अकबरपुर-शाहगंज-जौनपुर फोरलेन से जोड़ेगा। इसके पूरा होने से आवागमन और अधिक सुगम हो जाएगा।