महेंद्र प्रताप सिंह, अंबेडकरनगर। बुनकर नगरी के रूप में पहचान रखने वाले टांडा की पारंपरिक हथकरघा कला को नया रूप देकर देशभर में पहचान दिलाने की तैयारी है।

जिलाधिकारी ईशा प्रिया की पहल पर जिले में करीब 60 हथकरघा स्थापित कर अवधी जामदानी साड़ियां बनाई जाएंगी। योजना का उद्देश्य स्थानीय बुनकरों को रोजगार देना और टांडा की पुरानी पहचान को फिर स्थापित करना है।

जामदानी भारत की प्राचीन और विशिष्ट हथकरघा बुनाई कलाओं में शामिल है। इसका विशेष संबंध बांग्लादेश के ढाका क्षेत्र से रहा है। इस बुनाई में फूल, पत्तियां और बेल-बूटे कपड़े पर छापे या कढ़ाई से नहीं, बल्कि रंगीन धागों के जरिए बुनाई के दौरान तैयार किए जाते हैं। टांडा में इस पारंपरिक तकनीक के साथ अवध की संस्कृति और स्थानीय कलात्मकता को जोड़कर अवधी जामदानी साड़ी बनाने का काम शुरू हो गया है।

बीते जुलाई में 30 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित कारीगर हथकरघे पर साड़ियों के साथ चादर, तौलिया, गमछा और अन्य कपड़ा उत्पाद भी बनाएंगे। उत्पादों की बिक्री के लिए वाराणसी के निदेशक गोपाल ने बनारसी साड़ी बनाने वाली एक कंपनी को बाजार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

अवध क्षेत्र की ब्रांडिंग में सहयोग कंपनी उत्पादों को देश के विभिन्न प्रदेशों तक पहुंचाने और अवध क्षेत्र की ब्रांडिंग में सहयोग करेगी। इससे बुनकरों को उत्पादन के साथ विपणन की सुविधा भी मिलेगी। जिला उद्योग उपायुक्त हरिप्रताप मौर्य ने बताया कि हथकरघा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत अनुदान पर एक लाख से दो करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।