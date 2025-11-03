Language
    जमीनी रंजिश के चलते पुत्र ने पिता और चाचा को मारी गोली, हमलावर बेटा हुआ फरार 

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 06:49 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता और चाचा को गोली मार दी। दोनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इलाके में तनाव का माहौल है।

    Hero Image

    जमीनी रंजिश में पिता और चाचा को मारी गोली।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। जमीनी रंजिश में युवक ने अपने पिता व चाचा को गोली मारकर घायल कर दिया। घायलों का इलाज ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। घायल पिता की तहरीर के पर पुलिस ने आरोपित पुत्र पर जानलेवा हमला समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस टीमें आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं, हालांकि वह अभी तक नाकाम हैं।

    जहांगीरगंज में राजेसुलतानपुर के जगदीशपुर कादीपुर गांव रविवार की रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। रात करीब दो बजे गांव का युवक प्रिंस मौर्य ने अपने पिता रामनारायन मौर्य तथा चाचा ओमनारायन को गोली मार दिया। इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गई। हमलावर पुत्र भाग गया।

    गोलियाें की आवाज व चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी व ग्रामीण पहुंच गए। गोली से घायल सगे भाइयों को ग्रामीणों ने सीएचसी जहांगीरगंज पहुंचाया, जहां से मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज से दोनों घायलों को ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया है।

    रात्रि में सूचना पर पुलिस भी सक्रिय हो गई। गांव पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ किया। अस्पताल में घायलों का बयान दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित की तलाश शुरू की, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। घायल रामनारायन ने आरोपित पुत्र प्रिंस मौर्य के खिलाफ नामजद तहरीर दी। थानाध्यक्ष अक्षय कुमार पटेल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित की तलाश की जा रही है।

    मां के साथ ननिहाल में रहता था पुत्र

    घायल राम नारायन की पत्नी और बच्चों में तालमेल न होने के कारण ननिहाल में रहते हैं। ओमनारायन की पत्नी भी विवाद के कारण दोनों अलग रहती थी। पड़ोसियों के अनुसार रामनारायन और ओम नारायन ने अपनी सारी संपत्ति किसी रिश्तेदार के नाम वसीयत कर दिया है। इसको लेकर आरोपित पुत्र से अनबन चल रही है। घटना के बाद घायल के घर में ताला बंद है। बरामदे में तख्त एवं चारपाई पर विस्तर पड़े है। ग्रामीण भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

    आरोपित प्रिंस मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है। टीमें आरोपित की तलाश में दबिश दे रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। -प्रदीप कुमार चंदेल, क्षेत्राधिकारी।